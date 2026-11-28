Мазь от геморроя помогла снять припухлость с лица Юлии Пересильд перед съемкой

Мазь от геморроя помогла заслуженной артистке России Юлии Пересильд быстро избавиться от отека на лице после тяжелых съемок. Эту историю актриса рассказала во время совместного эфира с дочерью Анной для косметического магазина.

Случай произошел десять лет назад на съемках фильма «Холодное танго». За одну смену Пересильд пришлось плакать 12 часов подряд, а на следующее утро она должна была снова выйти на площадку, но лицо сильно опухло.

Фото: Кадр из х/ф «Холодное танго ». реж.: Павел Чухрай, 2017 г.

«У меня была сцена, где я должна быть очень красивой и петь песню. А я проснулась утром, будто провела день в улье: у меня даже не открываются глаза», — вспомнила актриса.

Спасать ситуацию пришлось гримерам, которые посоветовали актрисе купить мазь от геморроя, отлично убирающую припухлости. Пересильд тут же побежала в аптеку.

Однако нужного средства в наличии не оказалось, и фармацевт предложил актрисе свечи. Тогда Юлия пояснила, что средство ей нужно для глаз. После этого сотрудник аптеки просто закрыл окошко, решив, что перед ним сумасшедшая.

В итоге актрисе удалось найти нужную мазь. Средство помогло справиться с отеком, и Пересильд смогла подготовиться к съемкам.

Дочь артистки Анна тоже на себе проверила этот способ. Она вспомнила, что и ей давали подобное средство после эмоциональных сцен, в которых много приходилось плакать.

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