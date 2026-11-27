Компания из дела Кехмана должна почти 4 миллиона новосибирскому театру

Более трех миллиардов рублей могли похитить при реставрации Новосибирского государственного театра оперы и балета, которым ранее руководил Владимир Кехман — бывший генеральный директор МХАТ и экс-худрук Михайловского театра. Расследование предполагаемого хищения стало причиной обысков в строительных компаниях Петербурга и Новосибирска. Теперь театр предъявил иск почти на четыре миллиона рублей одной из петербургских организаций, где проходили следственные действия. Об этом сообщает 78.ru.

Ответчиком по делу выступает ООО «ГК Строй-Эксперт». Иск рассматривает Арбитражный суд Новосибирской области. Как следует из судебных документов, разногласия возникли из договора на выполнение работ. Театр требует вернуть аванс и расторгнуть соглашение.

Генеральный директор компании Елена Медведева утверждает, что организация не занималась непосредственно ремонтом здания, а выполняла проектные работы. По ее словам, подрядчику поручили скорректировать уже существовавшую документацию, подготовленную другой командой.

В 2025 году театр обратился к компании с просьбой внести изменения в проект. Медведева настаивает, что все пожелания заказчика выполнялись, а необходимые корректировки были подготовлены и переданы.

«Наша позиция: удовлетворяли письма заказчика, когда он просил что-то добавить, прибавить или убавить, все это делалось, отправили, и теперь спор в оплате», — пояснила руководитель организации.

Она также прокомментировала обыски, прошедшие в компании. По утверждению Медведевой, никого из сотрудников не задерживали, однако следователи изъяли документы.

Ранее сообщалось, что следственные действия в Петербурге проводились в строительных компаниях — партнерах Владимира Кехмана. Они связаны с расследованием предполагаемого хищения более трех миллиардов рублей при реконструкции Новосибирского театра оперы и балета.

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