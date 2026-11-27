Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что сын должен сам заработать на свадьбу

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов не собирается оплачивать будущую свадьбу сына Ивана. Певец считает, что молодой человек должен самостоятельно заработать на торжество, прежде чем задумываться о женитьбе. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru перед юбилейным концертом «30 солнечных лет. На бис!» в Live Arena.

Ивану 23 декабря исполнится 18 лет. Отвечая на вопрос о возможной свадьбе сына после окончания учебы, Григорьев-Аполлонов дал понять, что торопиться с таким решением не стоит. При этом встречаться, влюбляться и строить отношения наследнику никто не запрещает.

«Я ему сказал: свадьбу за свой счет. Вот заработаешь деньги, тогда женись. Встречайся, обнимайся, целуйся, пожалуйста. Но свадьбу я не буду оплачивать, я запрещаю», — заявил артист.

Сам Григорьев-Аполлонов, к слову, прекрасно знает, каково это — молодость, любовь и жизнь на полной скорости. Вспоминая 1990-е, когда «Иванушки International» находились на пике популярности, артист рассказал о бесконечных ночных гуляньях. Вместе с Кириллом Андреевым они могли танцевать в клубах до самого утра, а затем возвращаться домой лишь для того, чтобы переодеть насквозь промокшие от танцев футболки, и снова отправляться веселиться.

Сам Григорьев-Аполлонов, судя по воспоминаниям, в молодости умел пользоваться всеми преимуществами звездной жизни: группа отрывалась как могла и с лихвой вкусила ночной жизни.

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