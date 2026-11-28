На передовой под Днепропетровском бойцам больше не нужно ждать грузовики с продовольствием и материалами под обстрелом.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Инженерный полк «Центра» убрал людей из-под огня с помощью роботов
Расчеты 39-го гвардейского инженерно-саперного полка группировки войск «Центр» наладили круглосуточную доставку грузов на передовые позиции на Днепропетровском направлении с помощью наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщает Минобороны.
Работают три платформы — «Богомол», «ТП-34» и «Курьер». Они перевозят еду, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другие необходимые грузы. Перед выездом техники проверяют ходовую часть, контроллеры, каналы связи и аккумуляторы, затем расчеты загружают имущество и отправляют машины к линии боевого соприкосновения. На кадрах с беспилотников видно, как роботы уверенно действуют у самой передовой.
Главное здесь — безопасность людей. Операторы ведут платформы дистанционно и не рискуют собой. Гусеничная и колесная ходовая часть помогает преодолевать воронки от снарядов, завалы и участки с уничтоженной техникой, а компактные размеры и низкая заметность затрудняют обнаружение противником.
Особенно важны такие комплексы там, где из-за высокой активности вражеских беспилотников и интенсивных обстрелов обычная автомобильная техника пройти практически не может. Роботы работают и днем, и ночью: не только возят грузы, но и расчищают маршруты. Как отмечают в полку, применение таких платформ заметно снижает риски для личного состава при выполнении самых опасных задач.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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