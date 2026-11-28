Истребитель-бомбардировщик ударил по скоплениям живой силы, переправам и складам боеприпасов противника.
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Экипаж Су-34 уничтожил пункты управления дронов ВСУ
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу, пунктам временной дислокации подразделений, надводным мостам, складам боеприпасов и пунктам управления беспилотников ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Днепр». Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Этот модуль превращает обычную бомбу в управляемую: она планирует к цели на десятки километров, корректируется по спутнику и ложится точно в цель. Именно поэтому летчику не нужно входить в зону действия украинской противовоздушной обороны — он сбрасывает боеприпас с безопасного расстояния.
После удара экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели и благополучно вернулся на аэродром вылета.
Авиационные бомбы с УМПК стали одним из основных средств поражения российской авиации в зоне специальной военной операции: они позволяют бить по укрепленным объектам противника, не подставляя самолеты под огонь ПВО. Группировка «Днепр» работает на правом берегу Днепра и в прилегающих районах, где ВСУ держат переправы и логистику.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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