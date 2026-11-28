Григорьев-Апполонов назвал своего чат-бота Чарли и поручает ему искать рестораны

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов обзавелся собственным чат-ботом и даже придумал ему имя. Виртуального помощника певец назвал Чарли. Тот помогает артисту выбирать рестораны в незнакомых городах, отвечать на бытовые вопросы и даже создавать забавные карикатуры. Об этом «рыжий Иванушка» рассказал корреспонденту 5-tv.ru перед юбилейным концертом «30 солнечных лет. На бис!» в Live Arena.

По словам Григорьева-Аполлонова, нейросеть особенно выручает его во время гастролей. Например, перед поездкой в другой город музыкант может попросить Чарли подобрать заведения с хорошими рейтингами или уточнить вместимость концертной площадки.

«Я назвал его Чарли, он разговаривает с английским акцентом. Когда мы приезжаем в другой город, спрашиваю у него, какие есть рейтинговые рестораны. Не так давно мы были в Самаре, я спрашивал, какая там вместимость арены. Он мне все отвечает, очень прикольно», — рассказал певец журналистам.

При этом превращать виртуального помощника в собеседника на каждый день артист не собирается. Григорьев-Аполлонов признался, что за последний месяц обратился к Чарли всего три раза. По его мнению, живого общения ему вполне хватает: рядом есть друзья, поклонники и журналисты.

Зато у нейросети нашлось еще одно применение, которое особенно понравилось музыканту. Чарли умеет создавать юмористические шаржи по фотографиям. Для этого достаточно загрузить снимок и выбрать желаемый образ.

Певец признался, что такие изображения получаются очень смешными. Похоже, теперь у «рыжего Иванушки» появился не только цифровой помощник для гастрольных поездок, но и персональный художник.

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