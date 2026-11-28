Продюсер Пригожин связал проблемы с голосом Валерии с перенесенным ковидом

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о трудностях с голосовыми связками у своей супруги, певицы Валерии. О причинах он рассказал журналистам интернет-издания «Абзац».

По версии продюсера, бронхоспазмы у артистки могли стать осложнением после коронавируса. Полностью справиться с недугом медикам, по его словам, пока не удалось.

«Мы ходили по разным врачам, никто эту проблему решить пока не может. Я не могу сказать, временная эта проблема или нет. Наверное, последствия ковида», — пояснил Пригожин.

Как уже говорил супруг Валерии, раньше она могла петь три часа без остановки, теперь это стало даваться сложнее. По словам продюсера, связки у артистки отличные, но жидкость поднимается и застилает диафрагму, не давая издавать звук. В определенные дни голос блокируется, и Валерия не может петь. При этом выступать с фонограммой певица не хочет.

Ранее Иосиф Пригожин и сам оказался в больнице: после резкого похудения он столкнулся с обвисшей кожей на лице и обратился в клинику за безоперационной подтяжкой.

Причиной борьбы с весом стал храп, из-за которого Валерия выгоняла мужа из спальни. За полгода Пригожин сбросил 17 килограммов, перейдя с 58-го на 54-й размер одежды. Самостоятельно ему удалось избавиться лишь от трех килограммов, остальное — с помощью лекарственной терапии и диеты.

Валерия гордится результатами супруга: его самочувствие улучшилось, храп исчез. Однако врачи регулярно предупреждают, что препараты для похудения могут вызывать серьезные побочные реакции, прием требует экспертного контроля.

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