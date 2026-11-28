Кирилл Туриченко отказался от денег за выступление на свадьбе дочери Михайлова

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко не берет деньги за выступления на семейных торжествах друзей. Артист признался, что бесплатно спел на свадьбе дочери Стаса Михайлова Евы и не считает подобные выступления поводом для заработка. Об этом музыкант рассказал корреспонденту 5-tv.ru перед юбилейным концертом «30 солнечных лет. На бис!» в Live Arena.

Туриченко вспомнил, что присутствовал на торжестве вместе с супругой. По его словам, они давно дружат с семьей Михайлова, поэтому с удовольствием приехали поздравить молодоженов.

Когда журналисты поинтересовались, получил ли певец гонорар за музыкальное поздравление, Кирилл удивился самому вопросу.

«О каких гонорарах идет речь? Какой гонорар? Я, конечно, бесплатно. Ты думаешь, что я пою платно у друзей, у музыкантов? Нет, ни в коем случае», — ответил артист.

Туриченко добавил, что и другие участники компании придерживаются такого же подхода: за поздравления близких друзей деньги не берут. Для него и супруги поездка на свадьбу стала прежде всего возможностью разделить важное семейное событие с людьми, с которыми их связывают давние отношения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС