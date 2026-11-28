Венгрия проводит аудит АЭС «Пакш-2» с участием российского «Росатома»

«Росатом» пока не получил окончательного понимания относительно программы строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии на 2027 год. Определенности с дальнейшими планами госкорпорация ожидает после завершения аудита проекта, который проводит венгерское правительство. Об этом «Известиям» заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

По словам руководителя госкорпорации, работы на строительной площадке продолжаются, несмотря на смену политического руководства Венгрии. «Росатом» выполняет производственную программу текущего года, а представители сторон поддерживают контакты по финансовым вопросам.

«Но пока окончательная программа следующего года нам неясна. И мы ждем окончания аудита, который проводит правительство Венгрии», — пояснил Лихачев.

Глава «Росатома» выразил надежду, что новое руководство республики вернется к последовательной реализации проекта. Он подчеркнул, что строительство атомной станции необходимо прежде всего самой Венгрии, поскольку позволит обеспечить ее потребности в электроэнергии.

«Станция „Пакш“ в первую очередь нужна венгерскому народу. То есть она не столько „Росатому“ и России нужна, сколько самому венгерскому народу», — отметил Лихачев.

После прихода к власти правительства Петера Мадьяра венгерская сторона инициировала аудит проекта. В октябре Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в рамках проверки рассматривается возможность замены «Росатома» на посту генерального подрядчика строительства.

Таким образом, дальнейшие параметры работ на 2027 год остаются неопределенными до завершения проверки, которую проводит правительство Венгрии.

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