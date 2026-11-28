Москвичи смогут ездить в метро за 80 рублей при оплате биометрией

Столичные власти объявили о пересмотре цен на общественный транспорт со 2 января 2027 года. Как сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе городского департамента транспорта, повышение укладывается в рамки инфляции.

Разовый проезд по бумажному «Единому» подорожает с 90 до 95 рублей. Пересадки между метро, Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД) по «Тройке» и банковским картам останутся бесплатными.

Самым экономным способом оплаты шестой год подряд остается биометрия: 80 рублей за поездку, что на 13 рублей дешевле, чем при оплате банковской картой. Этот вариант выбирают свыше миллиона человек.

Тариф «90 минут» на «Тройке» сохранит удобство для маршрутов с пересадками, а при переходе с подземки на наземный транспорт пассажир получит прежние 50% скидки.

Владельцам долгосрочных «Единых» — на 30, 90 или 365 дней — подорожание обойдется меньше чем в пять рублей. Льготный проезд для школьников и студентов останется на уровне 71%. Цены на речные электросуды не изменятся, а поездки по регулярным речным маршрутам, как и прежде, войдут в безлимитный «Единый».

Корректировка затронет и пригородные направления проекта «Москва-область». При этом действующие скидки и проездные документы продолжат работать.

С начала года в парки Мосгортранса и коммерческих перевозчиков поступило более 1,1 тысячи единиц новой техники. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на регулярных маршрутах столицы теперь работает наземный транспорт только российского производства. В обновление вошли автобусы разных классов и электробусы нового поколения «КАМАЗ-52222» с автоматической системой зарядки.

Для пассажиров новые электробусы стали комфортнее: эффективнее климат-система, большая накопительная площадка, места для ручной клади. Весь городской транспорт Москвы адаптирован для маломобильных пассажиров и семей с детьми — всего в городе курсирует более девяти тысяч таких машин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.