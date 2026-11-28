Захаренкова: к работе на Новый год могут привлечь только в особых случаях

В нерабочие праздничные дни сотрудника допустимо привлечь к труду, не спрашивая его мнения, однако лишь в исключительных обстоятельствах. Об этом журналистам РИА Новости рассказала Валентина Захаренкова, возглавляющая правовую инспекцию труда Московской федерации профсоюзов.

Как пояснила эксперт, перечень таких ситуаций закреплен в статье 113 Трудового кодекса (ТК) РФ. Речь идет, например, о предотвращении аварии или катастрофы и о ликвидации их последствий. Во всех прочих случаях от нанимателя требуется письменное согласие подчиненного и учет позиции выборного органа первичной профсоюзной организации.

«Это общее правило распространяется на работников с разными режимами труда, исключение — сменный график: если смена выпадает на праздник, сотрудник выходит на работу», — подчеркнула Захаренкова.

Она также напомнила о правилах оплаты: согласно статье 153 ТК РФ труд в такой день должен оцениваться не менее чем в двойном размере. По желанию сотрудника вместо денег ему могут дать другое время для отдыха.

По статье 112 ТК РФ 1–8 января относятся к официальным нерабочим праздничным дням — они отличаются от обычных выходных особым статусом. За работу в это время положена повышенная оплата, которую можно заменить дополнительным днем отдыха.

С 2024 года такой отгул разрешается брать в течение года после выхода или добавлять к отпуску. Если сотрудник увольняется, неиспользованные дни ему компенсируют деньгами. Все это касается и тех, кто работает по сменам.

Кроме того, работодатель вправе привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за поиск нового места службы в рабочее время, а при повторном нарушении — уволить. Согласно статье 91 ТК РФ, отсутствие на месте более четырех часов без уважительной причины может расцениваться как прогул, и тогда увольнение допустимо.

При этом сам поиск нового места не дает права уволить сотрудника или принуждать его остаться. Главное — договариваться и проходить собеседования вне служебных часов и заранее предупреждать руководство о намерении уйти.

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