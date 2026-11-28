Солист «Иванушек» похудел на пять килограммов благодаря белковой диете

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко похудел на пять килограммов после перехода на белковую диету. Артист с юмором признался, что музыканты уже пересмотрели даже гастрольный райдер, в котором, кажется, не осталось места привычным продуктам. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru перед юбилейным концертом коллектива в Live Arena.

Во время пресс-подхода журналисты поинтересовались, не мешают ли участникам группы гастрольные угощения поддерживать форму. В ответ Туриченко пошутил, что из райдера уже исчез хлеб. Сам же певец решил всерьез заняться питанием и перешел на белковую диету.

«Я в последнее время вообще перешел только на белковую такую диету. Скинул пять килограммов, слава богу. Еле-еле. Стараемся вести здоровый образ жизни», — поделился артист.

Туриченко и раньше говорил о том, что старается следить за собой и не полагаться исключительно на природные данные. По мнению певца, хорошая физическая форма требует постоянной работы, а спорт давно стал важной частью его жизни.

При этом артист не сторонник жестких ограничений. Он считает, что питание должно быть сбалансированным, а отказ от любимых продуктов способен привести к обратному результату. Главное, по словам музыканта, — сделать правильное питание привычкой, а не превращать его в изнурительную диету.

Певец также признавался, что не любит строгих запретов: любые ограничения должны оставаться комфортными, чтобы здоровый образ жизни не превращался в постоянную борьбу с собой.

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