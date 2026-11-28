Луна, Юпитер и Марс выстроятся в необычную небесную дугу над Россией в декабре

В конце декабря россияне смогут увидеть необычную картину на ночном небе: почти полная Луна, Юпитер, Марс и яркая звезда Регул окажутся рядом и образуют заметную изогнутую линию. Для наблюдения за небесным явлением не понадобятся телескопы и бинокли.

Астрономическое событие можно будет наблюдать в ночь с 27 на 28 декабря. Об этом сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков в беседе с ТАСС.

В это время Луна будет проходить через созвездие Льва, оказавшись в непосредственной близости от двух планет и яркой звезды. Визуально небесные тела сложатся в своеобразную дугу, которую можно будет рассмотреть невооруженным глазом.

По словам Веселкова, особенно хорошо будут заметны Юпитер и Марс рядом с лунным диском. Дополнит необычную картину Регул — одна из самых ярких звезд созвездия Льва.

Астроном отметил, что подобные сближения небесных объектов интересны не только любителям наблюдать за космосом, но и фотографам. Дугу можно будет запечатлеть даже на широкоугольную камеру.

Наблюдать явление смогут жители обоих полушарий Земли, однако наиболее благоприятные условия ожидаются в Северном полушарии. Здесь небесные тела поднимутся достаточно высоко над горизонтом.

Ранее сообщалось, что 24 декабря россияне смогут увидеть самую большую полную Луну 2026 года.

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