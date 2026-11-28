Адвокат Третьяков: Лерчек вернули изъятые 45 миллионов рублей и часть украшений

Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, передали обратно ювелирные изделия и 45 миллионов рублей наличными, которые у нее забрали во время обыска осенью 2024 года. Об этом журналистам РИА Новости сообщил адвокат Константин Третьяков.

Во время следственных действий из дома Чекалиной изъяли 22 комплекта люксовых серег, браслетов, ожерелий и часов марок Chopard, Rolex и Cartier. Правозащитник уточнил, что сотрудники УВД Новой Москвы вернули те изделия, которые следователь не оформил как вещественные доказательства, а суд снял арест с наличных.

При этом, по словам Третьякова, часы Cartier и браслет Bulgari так и не нашлись. В октябре МВД информировало: часть драгоценностей не приобщили к делу в качестве доказательств и хранили с нарушениями. Результатом стала пропажа двух украшений стоимостью около 14,4 миллиона рублей.

В июле Гагаринский суд Москвы вынес Лерчек приговор: пять лет условно, штраф 763,5 миллиона рублей и трехлетний запрет администрировать сайты. Поводом стало перечисление свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов. Мосгорсуд приговор оставил в силе. 14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной — судимость сняли, наказание отменили.

В конце прошлой недели блогер отправилась в Китай лечиться от рака желудка четвертой стадии с метастазами. Весной она прошла химиотерапию в Москве. Осенью болезнь стала прогрессировать, пациентке назначили повторный курс химиотерапии, а медики посоветовали CAR-T-клеточную терапию — в России такая методика пока не применяется у пациентов с подобным диагнозом.

Уже несколько дней блогер находится в одной из клиник Пекина. По словам Чекалиной, у нее взяли жидкость из спинного мозга, чтобы проверить, не распространились ли метастазы. От результата зависит подготовка к CAR-T-терапии. Медики, отметила Чекалина, удивились ее способности ходить без посторонней помощи в таком тяжелом состоянии.

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