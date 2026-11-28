SCMP: в Китае танатопрактики двое суток восстанавливали лицо погибшего рабочего

Сотрудники китайского похоронного бюро потратили 48 часов, чтобы вернуть человеческие черты мужчине, чье тело было изуродовано на производстве. О случае 27 ноября рассказали журналисты South China Morning Post (SCMP).

Чжоу Ван, отдавший похоронному делу больше десяти лет, назвал эту работу самой трудной за всю карьеру. Рабочий сорвался в промышленный смеситель, и повреждения оказались такими, что узнать в погибшем человека не представлялось возможным.

Вместе с двумя помощниками Чжоу взял за ориентир фотографию. Мастера сверяли линии бровей, высоту и наклон переносицы, а потом при помощи скульптурной глины, силикона и косметики шаг за шагом возвращали лицу привычный облик.

Чжоу припомнил и другой эпизод — когда приводил в порядок тело подростка, умершего от лейкемии. Родители хотели, чтобы сын выглядел менее изможденным, и специалисты слегка подправили ему щеки. По мнению специалиста, такая работа дает родным возможность сохранить добрую память об ушедшем.

Танатопрактик — это специалист, который готовит умершего к прощанию: проводит гигиеническую обработку и бальзамирование, при необходимости восстанавливает внешность и наносит танатокосметику, а также одевает покойного и консультирует родных. Для работы нужны знания анатомии и химии, навыки реставрации и косметологии, а также психологическая устойчивость и такт.

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