Невролог Комаров рассказал о четырех редких расстройствах восприятия

Люди привыкли доверять своим глазам, телу и памяти. Но стоит дать сбой одной небольшой связи между зонами мозга — и привычная реальность моментально начинает рассыпаться: предметы меняют размер, близкие кажутся самозванцами, а собственная рука перестает подчиняться.

В новом материале 5-tv.ru разбирались в четырех редких расстройства восприятия и самосознания, которые показывают, насколько хрупка человеческая картина мира.

Синдром Алисы в Стране чудес: когда мир внезапно превращается в кривое зеркало

Синдром Алисы в Стране чудес (синдром Тодда) — это неврологическое нарушение, при котором сбивается восприятие времени, пространства, а также формы и масштаба объектов.

При этом глаза работают без сбоев: проблема кроется в отделах мозга, отвечающих за обработку визуальных сигналов и схемы тела. Из-за этого вещи вокруг или части собственного тела кажутся человеку непропорционально огромными либо крошечными. Врачи называют такие искажения метаморфопсиями. Обычно они возникают на фоне мигрени, эпилепсии или перенесенных инфекций.

«Этот синдром связан, как правило, с нарушениями в зрительном анализаторе, который находится в затылочной доле и соединяется с теми перитальной зоне эмоционального восприятия», - сказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru невролог Александр Комаров.

По словам эксперта, спусковым крючком для развития синдрома Алисы в Стране чудес нередко служат травмы головы или перенесенные инфекции, при которых сбивается сам процесс обработки поступающей информации.

«То есть глаз видит, электрические импульсы идут, информация доходит до зон там вторичной обработки, передается в кору. И уже в коре меняется, или, то есть, не обрабатывается полноценно <…>», - сказал Александр Комаров.

Самое удивительное в этом синдроме то, что человек почти всегда сохраняет критическое мышление. Он понимает: «Со мной что-то не так, на самом деле моя рука не стала размером с дом». Но заставить мозг видеть правильно усилием воли невозможно.

Приступ, как правило, накатывает неожиданно и держится от нескольких минут до получаса. В это время реальность вокруг человека начинает вести себя крайне причудливо.

Например, самая обычная чашка вдруг разрастается до размеров ведра, а массивный шкаф или дверь съеживаются. Помимо этого, во время приступа коридор может превратиться в бескрайний тоннель, а предмет, который легко достать рукой, видится где-то далеко, в другом помещении.

Также нередко человеку, страдающему синдромом Алисы, кажется чужим собственное тело. Возникает ощущение, что голова раздулась до гигантских размеров, а руки растянулись, словно у нарисованного персонажа. Нередко ломается и внутренний таймер: пара секунд растягивается на целые часы или пролетает незаметно.

Кроме инфекции и травмы головы, синдром Алисы провоцируют сильный стресс, недосып, изматывающая мигрень или высокая температура при гриппе и ангине.

Синдром чужой руки: когда часть тела начинает жить своей жизнью

Синдром чужой руки — редкое неврологическое расстройство, при котором рука (реже нога) выходит из-под контроля сознания.

Конечность начинает совершать непроизвольные или даже осмысленные действия, из-за чего человек воспринимает ее как чужую. Обычно это происходит из-за повреждения мозга.

«Синдром чужой руки может быть связан с тремя составляющими. Первая — психосоматическая: пациент перестает воспринимать свою конечность как собственную, и даже ее обычные, произвольные движения кажутся ему чужими. Это состояние ближе к психиатрической патологии, а именно к соматоформным расстройствам. Человеку кажется, что рука ему не подчиняется и словно не принадлежит ему — из-за этого он может даже начать ее колоть, чтобы проверить чувствительность», - сказал Александр Комаров.

Второй составляющей специалист назвал периферическое повреждение, при котором нервы отсоединяются от спинного мозга и выходят из-под контроля головного.

По словам эксперта, в этом случае рука становится «чужой» физически. Из-за утраты чувствительных нервов головной мозг перестает воспринимать конечность: человек не понимает, где она находится, не ощущает боли, вибрации, тепла или холода.

Как пояснил врач, такая рука способна непроизвольно сгибаться, разгибаться, переворачиваться, сжимать пальцы, реагировать на уколы или сокращать мышцы при ударе неврологическим молоточком.

Третьим вариантом эксперт назвал эпилептический синдром (локальную, или фокальную, эпилепсию), который связан со сбоем электрической активности головного мозга.

По словам Александра Комарова, это состояние возникает из-за избыточного и неконтролируемого электрического разряда в мозге. В момент такого приступа рука перестает подчиняться воле человека и начинает непроизвольно двигаться в разные стороны: сгибаться, выворачиваться, сокращаться, наносить удары или хватать предметы.

Как пояснил невролог, под воздействием этого разряда конечность фактически выполняет автоматические или заученные действия без какого-либо контроля со стороны сознания.

«Еще один из вариантов, тоже похожий на эти синдромы, — когда развивается опухоль головного мозга в месте локализации двигательной активности руки. В момент этого развития при сдавлении и нарушении питания тканей рука непроизвольно — ночью и днем — начинает двигаться сама, таким образом показывая, что в этом отделе головного мозга есть проблема», - сказал Александр Комаров.

Синдром Капгра: как мозг превращает близких в самозванцев

Синдром Капгра (или бред отрицательного двойника) — это состояние, при котором человек уверен, что кого-то из близких, знакомых или даже его самого заменили точным внешним двойником.

Это расстройство развивается из-за сбоя между зонами мозга, отвечающими за распознавание лиц и эмоциональную реакцию на них. Обычно оно возникает на фоне неврологических или психических заболеваний.

«Истории с двойниками тоже относятся к психиатрическим синдромам — когда возникает бред преследования или бред ущерба. Это одно из часто встречающихся бредовых состояний при шизофрении либо обсессивно-компульсивном расстройстве», - сказал Александр Комаров.

Критика к собственному состоянию при синдроме Капгра практически всегда отсутствует. Для пациента «подмена» — это не фантазия и не метафора, а неоспоримый факт, который он чувствует на уровне эмоций.

Переубедить человека логическими доводами или показать документы невозможно — любые аргументы он воспринимает как часть обмана.

Синдром Котара: когда человек считает себя мертвым

При синдроме Котара (синдроме ходячего трупа) человек искренне верит, что его уже нет в живых, он растворился в пустоте или его внутренние органы полностью разложились.

Это расстройство никогда не возникает само по себе: обычно оно развивается на пике тяжелой депрессии, при шизофрении, острых психозах либо после серьезных повреждений мозга — инсульта, травмы или на фоне деменции.

Человек действительно на сто процентов верит в то, что умер или лишился органов. Из-за сбоя в обработке сигналов от тела и эмоций он перестает чувствовать себя живым, а логические аргументы родных не работают.

Такая убежденность крайне опасна: пациенты часто отказываются от еды и воды, считая их ненужными, или просят отвезти их в морг, поэтому состояние требует немедленной врачебной помощи.

Синдромы Котара и Капгра считаются редкими расстройствами — в клинической практике врачи сталкиваются с ними нечасто.

«Даже психиатры четко с точки зрения патофизиологии не разложат, почему возникают эти синдромы. Они появляются именно на фоне нарушения — раздвоения или разобщения — восприятия бытия в рамках шизофрении. И механизмы там исключительно психиатрические, которые до конца никем никогда не были описаны», - подытожил Александр Комаров.

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