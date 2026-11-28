Врач скорой помощи Гузь: при носовом кровотечении нельзя запрокидывать голову

Носовое кровотечение может начаться внезапно — после чихания, нагрузки, из-за сухого воздуха или даже без видимой причины. В большинстве случаев оно неопасно и проходит само, но ошибки, совершенные в первые минуты, могут усложнить ситуацию. Об этом журналистам «Известий» рассказала врач скорой помощи Светлана Гузь.

Почему нельзя откидывать голову

При таком положении кровь не останавливается, а стекает по задней стенке глотки в желудок или дыхательные пути. Это грозит тошнотой, рвотой, а при сильном кровотечении — попаданием крови в легкие. Вдобавок сложно понять, продолжается ли кровотечение и сколько крови потеряно.

Как действовать правильно

Сядьте, наклоните голову вперед и дышите ртом. Плотно зажмите мягкую часть носа ниже переносицы пальцами и держите непрерывно 10–15 минут. Не отпускайте руки каждые пару секунд — это мешает образованию сгустка. Кровь изо рта лучше сплевывать. Ложиться или запрокидывать голову нельзя, а холодный компресс через ткань — лишь дополнительная мера, первостепенно правильное прижатие.

Когда вызывать бригаду скорой помощи

Обычно кровь останавливается за 10–15 минут. Если этого не произошло, нужна помощь медиков. Немедленно звоните при обильном кровотечении, слабости, головокружении, затруднении дыхания, а также если оно началось после травмы головы или лица. Срочная консультация необходима, если кровь не остановилась после 15–20 минут правильного прижатия.

Чего нельзя делать ни в коем случае

Не запрокидывайте голову, не ложитесь, не сморкайтесь, не ковыряйте в носу, не заталкивайте глубоко вату и не отпускайте нос для проверки. После остановки важно сутки избегать нагрузок и горячих напитков. Особая осторожность нужна детям, людям с нарушениями свертываемости и принимающим антикоагулянты.

Даже при успешной самостоятельной остановке крови потом стоит обратиться к оториноларингологу, терапевту или педиатру, чтобы выяснить причину.

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