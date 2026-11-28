Парламентарии от КПРФ выступили с инициативой выплачивать постоянным донорам больничные листы в полном объеме — 100% от среднего заработка — вне зависимости от их страхового стажа. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

С этим предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратились депутаты Госдумы Юрий Афонин, Алексей Куринный, Мария Дробот, Георгий Камнев, Александр Ивачев и сенатор Айрат Гибатдинов.

В настоящее время сумма выплат по листу нетрудоспособности напрямую определяется страховым стажем работника. На компенсацию в размере полного среднего заработка могут рассчитывать только те граждане, чей стаж составляет восемь лет и более. Статус регулярного донора при начислении этих средств сейчас никаких льгот не дает.

Инициатива депутатов от КПРФ предполагает выплату больничного в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа тем гражданам, которые за год до болезни сдали цельную кровь минимум четыре раза или ее компоненты не менее 16 раз.

По мнению депутатов, эта инициатива обеспечит более справедливое отношение к людям, которые вносят весомый вклад в пополнение запасов донорской крови для системы здравоохранения.

Наряду с мерами поддержки, власти совершенствуют и медицинские стандарты: с 1 января 2027 года вступает в силу новый порядок допуска граждан к донорству крови и ее компонентов. Перечень временных медицинских отводов стал шире. В него добавили прием отдельных групп препаратов — глюкокортикостероидов и дерматотропных средств, а также ряд диагнозов, включая псориаз, дерматит, хронический бронхит и язву роговицы.

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