Многие начинают заботиться о здоровье с пересмотра рациона. Отказываются от сладкого, покупают полезные продукты, считают калории. Но достаточно ли этого, если большую часть дня человек проводит сидя? Исследователи Университета штата Аризона сравнили влияние питания и физической активности на риск преждевременной смерти. Результаты оказались неожиданными.

Подробнее об этом читайте в новом материале 5-tv.ru.

Цена малоподвижности

Можно годами считать калории, отказываться от сладкого, покупать полезные продукты и следить за весом. А вот выйти на прогулку после ужина — уже сложнее. То времени нет, то погода не та, то просто хочется посидеть на диване.

Между тем недостаток движения может оказаться одной из самых недооцененных угроз для здоровья. И дело не только в лишних килограммах.

Исследователи из Университета штата Аризона сравнили результаты многолетних научных работ о питании, физической активности и продолжительности жизни. Их обзор опубликовали в журнале Mayo Clinic Proceedings. Вывод оказался любопытным. Регулярное движение и хорошая физическая форма оказались теснее связаны со снижением риска преждевременной смерти, чем качество питания.

Но сколько нужно ходить, действительно ли обязательны десять тысяч шагов, засчитывается ли уборка квартиры и не поздно ли начинать заниматься после 50 лет? Давайте разберемся.

Сколько шагов нужно проходить каждый день

Ученые обнаружили, что люди, проходившие от 11 до 16 тысяч шагов в день, имели на 45–67% меньший риск смерти от всех причин по сравнению с теми, кто двигался значительно меньше. А среди людей, проходивших всего от двух до пяти тысяч шагов в день, риск был заметно выше.

Однако это вовсе не означает, что теперь всем нужно ежедневно проходить по 16 тысяч шагов. Такая цель для многих окажется не только трудной, но и необязательной.

Один из авторов исследования, Гленн Гессер, предлагает более доступный ориентир. Попробуйте добавить к своему привычному количеству примерно две тысячи шагов в день. Это около 1,6 километра.

В рассмотренных авторами работах такое увеличение активности было связано со снижением риска смерти на 25–50%.

Представим человека, который обычно проходит всего три тысячи шагов. Ему совершенно не обязательно на следующий день отправляться в долгий поход. Можно выйти из автобуса на одну остановку раньше, прогуляться после обеда или пройтись вечером возле дома. Постепенно такие мелочи войдут в привычку, а ежедневная активность увеличится.

Главное — не пытаться за один день изменить весь образ жизни. Гораздо разумнее двигаться понемногу, но регулярно.

Откуда взялась норма в десять тысяч шагов

Знаете ли вы, что знаменитые десять тысяч шагов изначально появились вовсе не как медицинская норма?

История началась в Японии. В 1963 году основатель компании Yamasa получил предложение поддержать движение за ежедневную ходьбу. В то время японцы все больше пользовались автомобилями, а недостаток движения становился заметной проблемой.

Компания занялась разработкой специального прибора для подсчета шагов. В 1965 году появился первый шагомер Manpo-kei. Его название переводится примерно как «измеритель десяти тысяч шагов».

Так цифра, которая уже использовалась в общественном движении за здоровый образ жизни, получила собственный прибор для подсчета. Позднее шагомеры стали популярны, а десять тысяч шагов превратились в привычный ориентир для миллионов людей.

Сегодня эту цифру можно увидеть практически в любом фитнес-приложении. Не выполнил дневную цель — кажется, будто день прошел зря.

Но универсальной нормы, которая одинаково подходила бы всем, не существует. Имеют значение возраст, состояние здоровья, физическая подготовка и привычная нагрузка. Поэтому не стоит расстраиваться, если ваш телефон показывает четыре или пять тысяч шагов.

Есть и другой ориентир. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым уделять физической активности от 150 до 300 минут в неделю при умеренной нагрузке или от 75 до 150 минут при высокой.

К умеренной активности относятся быстрая ходьба, езда на велосипеде, танцы и плавание в спокойном темпе. Дыхание при этом учащается, но человек еще может разговаривать.

Бег, интенсивное плавание, быстрая езда на велосипеде и спортивные игры требуют гораздо больше усилий. Во время таких занятий говорить уже сложнее.

Кроме того, взрослым рекомендуется не менее двух раз в неделю выполнять силовые упражнения, которые задействуют основные группы мышц.

Получается, одних прогулок может быть недостаточно. Организму нужны и аэробная нагрузка, и упражнения для поддержания мышечной силы.

Засчитывается ли уборка квартиры и работа на даче

Здесь у многих возникает вполне закономерный вопрос. Если человек целый день на ногах, убирает квартиру, ходит по магазинам, работает в огороде, разве это не считается физической активностью?

Конечно, считается. Любое движение лучше, чем несколько часов подряд сидеть в кресле. Ходьба по магазинам, уборка, работа в саду, подъем по лестнице помогают увеличить ежедневную активность. И недооценивать такую нагрузку не стоит.

Но есть нюанс. Обычная уборка не всегда дает сердцу и мышцам ту нагрузку, которую можно получить во время быстрой ходьбы, плавания или специальных упражнений. Поэтому полностью заменять ими тренировки не стоит.

Особенно это важно для тех, кто работает за компьютером или много времени проводит дома. Даже если вечером вы занимаетесь домашними делами, старайтесь не сидеть без перерыва весь день.

Добавить движения в привычный распорядок не так сложно:

Выходите из автобуса на одну остановку раньше.

Чаще поднимайтесь по лестнице, а не пользуйтесь лифтом.

Гуляйте после обеда или ужина.

Во время телефонных разговоров ходите по комнате.

Если у вас есть собака, не ограничивайтесь коротким выходом во двор.

Тем, кто работает за компьютером, полезно хотя бы раз в час вставать, немного пройтись и размяться. Необязательно устраивать полноценную зарядку. Даже короткий перерыв помогает прервать многочасовое сидение.

Почему движение оказалось важнее правильного питания

Ученые сравнили не только количество шагов, но и связь питания и физической активности с риском смерти.

Оказалось, что у людей с самым низким качеством питания, а также у тех, кто часто употреблял ультрапереработанные продукты, красное и переработанное мясо, сладости и жареную пищу, риск смерти от всех причин был выше на 3–20%.

А вот у людей, которые почти не двигались и большую часть дня проводили сидя, риск был выше на 46% и более чем на 163% — в зависимости от исследования и сравниваемых групп.

Ученые также оценили, как меняется риск смерти при улучшении рациона. Увеличение потребления овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и клетчатки до рекомендованных уровней было связано со снижением риска на 6–20%.

Для сравнения, увеличение ежедневной активности всего на две тысячи шагов было связано со снижением риска на 25–50%.

Это не повод отказываться от овощей и продолжать есть колбасу с жареной картошкой. Хорошее питание по-прежнему необходимо. Просто результаты показывают, что движение нельзя считать чем-то второстепенным. Даже самый полезный рацион не отменяет необходимости вставать с дивана и давать организму физическую нагрузку.

Может ли спорт компенсировать вредную еду

А вот этот вопрос наверняка заинтересует тех, кто любит вкусно поесть, но не забывает о тренировках.

Исследователи изучили и такую ситуацию. В нескольких экспериментах взрослые добровольцы в течение одной-двух недель употребляли не самые полезные продукты. При этом они ежедневно занимались физической активностью или проходили по 11–12 тысяч шагов.

За время этих коротких экспериментов ученые не обнаружили неблагоприятных изменений по тем показателям здоровья, которые отслеживали.

Получается, движение действительно может смягчать некоторые негативные последствия неправильного питания. Но радоваться раньше времени не стоит.

Эксперименты продолжались всего одну-две недели. Они не доказывают, что можно годами питаться фастфудом, а потом просто отправляться на пробежку, чтобы нейтрализовать весь вред.

Что происходит в организме, когда мы двигаемся

Почему же ученые придают движению такое большое значение? Дело не только в том, что во время прогулки мы тратим калории или поддерживаем нормальный вес.

По словам Гленна Гессера, мышцы составляют примерно 30–40% массы тела взрослого человека. И это не просто ткани, которые помогают нам ходить, поднимать сумки и выполнять повседневную работу.

Во время физических упражнений мышцы выделяют сотни, а возможно, и тысячи биологически активных веществ. Они воздействуют на другие клетки, ткани и органы, участвуя в работе всего организма.

Такие процессы помогают организму справляться со стрессом и воспалением. Кроме того, регулярные нагрузки позволяют поддерживать мышцы в хорошем состоянии.

Почему худоба еще не означает хорошее здоровье

Многие привыкли оценивать свое состояние по цифре на весах. Если вес нормальный, одежда сидит хорошо, а живот не выступает, значит, все в порядке. К сожалению, это не так.

Даже у худого человека может быть повышен холестерин. Причем дело далеко не всегда в неправильном питании или недостатке движения. Например, причиной может стать наследственность. При семейной гиперхолестеринемии организм хуже удаляет из крови липопротеины низкой плотности — тот самый «плохой» холестерин. Из-за этого его уровень может быть высоким даже у молодых людей, которые не имеют лишнего веса.

Есть и другие возможные причины повышения холестерина:

нарушения работы щитовидной железы;

избыток насыщенных жиров в рационе;

некоторые лекарственные препараты;

заболевания печени и почек.

Врач-кардиолог Самира Гасымова обращает внимание еще на один показатель — липопротеин (а). Его уровень во многом определяется наследственностью и практически не зависит от веса и питания. Повышенная концентрация этой частицы связана с риском развития атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Поэтому ориентироваться только на вес и внешний вид не стоит. Важно следить за показателями холестерина, а при отклонениях выяснять причину вместе с врачом. Иногда за проблемой стоят наследственные особенности, о которых человек даже не подозревает.

Даже пять минут активности имеют значение

Дополнительное подтверждение этой картины можно найти в другом исследовании, опубликованном в январе 2026 года в журнале The Lancet. В рамках этого исследования ученые проанализировали данные 40 327 участников из семи групп наблюдений в Норвегии, Швеции и США, а также данные почти 95 тысяч участников британского проекта UK Biobank.

Оказалось, что дополнительные пять минут умеренной или интенсивной физической активности в день потенциально могли бы предотвратить 6% смертей среди наименее активных участников и 10% смертей в более широкой группе населения.

Исследователи оценили и другую привычку — долгое сидение. Сокращение времени, проведенного сидя, всего на 30 минут в день потенциально могло бы предотвратить 3% смертей среди людей с самым низким уровнем активности и 7,3% в более широкой группе.

Здесь важно правильно понять результат. Ученые не доказали, что пять минут упражнений гарантированно снижают риск смерти конкретного человека на 6 или 10%. Они рассчитали, какая доля смертей могла бы быть предотвращена на уровне населения, если бы люди немного увеличили свою активность.

Но смысл от этого не становится менее интересным. Даже небольшие изменения в привычном распорядке могут иметь значение.

Не получается выделить час на тренировку? Начните с пяти минут. Не хватает сил на долгую прогулку? Пройдитесь хотя бы вокруг дома. А если работа заставляет часами сидеть за компьютером, вставайте и периодически двигайтесь.

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