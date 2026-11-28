Балынин: никогда не работавшие россияне могут получить пенсию в 16 тысяч рублей

Граждане России без официального трудового стажа вправе рассчитывать на социальную пенсию, сумма которой превышает 16 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт пояснил, что социальная пенсия по старости положена тем, кому не хватило стажа или пенсионных баллов для оформления стандартной страховой выплаты.

Эта мера поддержки назначается на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста. В 2026–2027 годах право на нее получают женщины с 64 лет и мужчины с 69 лет. В текущем, 2026 году размер этой пенсии составляет 16 466 рублей.

Вместе с тем Игорь Балынин обратил внимание на то, что конечная сумма начислений определяется рядом обстоятельств, включая льготную категорию гражданина и действующий в регионе повышающий коэффициент.

В то же время для тех, кто имеет официальный опыт работы, существуют возможности выйти на заслуженный отдых досрочно. Так, страховая пенсия по старости может быть назначена на два года раньше общеустановленного возраста. Такое право дает длительный трудовой стаж либо потеря работы в предпенсионном возрасте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.