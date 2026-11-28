Больше не в почете: Мендель заявила об изменении отношения британцев к Зеленскому
Несмотря на растущее общественное недовольство, Лондон планирует и дальше оказывать военную помощь Киеву.
Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мендель заявила об изменении отношения к Зеленскому в Британии
Журналисты в Великобритании начали задавать главе киевского режима Владимиру Зеленскому более неудобные и острые вопросы, что связано с переменами в отношении общества к нему лично и к украинскому конфликту в целом. Такую точку зрения озвучила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«Общественное мнение в Великобритании по отношению к конфликту на Украине и Зеленскому сейчас значительно меняется», — написала Мендель на своей странице в социальной сети X.
Это заявление прозвучало после недавнего интервью Владимира Зеленского «Би-би-си», где обсуждались чувствительные темы, включая атаку на судно в порту другого государства, высказывания в адрес президента США Дональда Трампа и осведомленность о фигуранте «пленок Миндича».
Мендель убеждена, что смена риторики британской прессы вызвана растущим общественным недовольством. По ее словам, этот перелом произошел еще в мае, вслед за предъявлением подозрений экс-руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку.
Что сказал Зеленский про удар по ливийскому порту Бенгази?
В конце ноября 2026 года Владимир Зеленский дал резонансное интервью «Би-би-си». В беседе с журналисткой Сарой Рейнсфорд он прокомментировал атаку морских дронов ВСУ на российский корвет «Меркурий» и сухогруз в ливийском порту Бенгази.
Корреспондент прямо спросила, не считает ли глава киевского режима операцию в акватории иностранного государства ошибкой, тем более что этот шаг вызвал резкую критику со стороны премьер-министра Италии Джорджи Мелони. В ответ Зеленский назвал российский корабль «законной целью», однако признал, что подобные атаки являются «очень опасными».
Это заявление вызвало волну возмущения как у европейских политиков, так и у интернет-аудитории. Сразу после выхода интервью глава МИД Италии Антонио Таяни публично обвинил Зеленского во лжи, подчеркнув, что Рим не знал об операции в Ливии.
В соцсетях и комментариях под публикациями западных СМИ пользователи раскритиковали украинского лидера за попытку переложить ответственность на союзников, указывая на то, что удар по порту третьего государства может втянуть Европу в войну с РФ.
Что сказал Зеленский про президента США Дональда Трампа?
Кроме того, в ходе беседы журналистка подняла тему недавнего поста президента США Дональда Трампа, в котором тот назвал российского лидера Владимира Путина «другом». Зеленский охарактеризовал подобное высказывание американского коллеги как «странное», а также подверг критике команду переговорщиков Трампа — Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, — упрекнув их в недостаточно жестком давлении на Москву.
Этот фрагмент беседы также не остался незамеченным и вызвал оживленные споры среди интернет-пользователей. Они обратили внимание на то, что открытая критика в адрес президента США и его помощников является весьма опрометчивым шагом для Киева.
Комментаторы сошлись во мнении, что подобные заявления лишь усиливают трения между Зеленским и администрацией Трампа, выдавая нервозность украинского руководства на фоне переговорного процесса.
Что сказал Зеленский о фигуранте «пленок Миндича»?
В конце журналистка «Би-би-си» фактически подловила Зеленского на чувствительной антикоррупционной теме, в лоб спросив, известно ли ему, кто именно фигурирует под именем «Вова» на скандальных аудиозаписях НАБУ по делу «Миндича».
Застигнутый врасплох украинский лидер предпочел уклониться от прямого ответа, ограничившись дежурной фразой о том, что у следователей к нему лично никаких претензий нет.
Подобная реакция вызвала волну насмешек у аудитории.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
79%
Нашли ошибку?