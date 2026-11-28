Александра Бортич не планирует получать высшее образование

Актриса Александра Бортич не планирует получать высшее образование. Об этом звезда «Полицейского с Рублевки» рассказала корреспонденту 5-tv.ru премьере сериала «Все в твоих руках».

«Думаю, мне уже поздновато идти учиться на диплом о высшем образовании», — сказала Александра Бортич.

32-летняя Александра Бортич — одна из самых востребованных российских актрис кино и сериалов, построившая карьеру вопреки отсутствию профильного образования. Она появилась на свет 24 сентября 1994 года в городе Светлогорске в Белоруссии, детство и юность провела в Москве. Не сумев пройти конкурс в театральный институт после школы, девушка начала активно ходить на пробы и вскоре получила свои первые роли.

Всероссийскую популярность актрисе принес комедийный сериал «Полицейский с Рублевки», в котором она исполнила роль сестры главного героя.

Также на премьерном показе сериала «Все в твоих руках» артистка поделилась с корреспондентом 5-tv.ru, что после ссор и разочарований далеко не всегда готова восстанавливать общение с людьми. Такой вывод она сделала из-за прошлых ошибок и негативного опыта.

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