Мошенники начали использовать игру «Тайный Санта» для кражи персональных данных

Мошенники начали использовать игру «Тайный Санта», чтобы обманывать россиян и красть их персональные данные. О новой схеме РИА Новости рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Владислав Калинин.

Сценарий выглядит вполне безобидно. Человеку приходит сообщение якобы от знакомого или коллеги: «Смотри, кто-то поделился виш-листом!» или «Твой Тайный Санта прислал список желаний».

«К сообщению прикреплена ссылка на фишинговую страницу. Там под предлогом проверки личности или „подтверждения, что вы не робот“ у человека выманивают номер телефона, код из смс или даже пароль от двухфакторной аутентификации», — рассказал Калинин.

При переходе по ссылке на смартфон также может загрузиться вредоносная программа. А еще злоумышленники создают ботов в мессенджерах. Они обещают помочь с организацией игры, распределить участников и провести жеребьевку. На деле такие боты собирают личную информацию пользователей.

Юрист посоветовал не открывать подозрительные ссылки, даже если их прислал знакомый человек. Важно внимательно проверять адрес сайта. Лишние символы, ошибки в названии и подозрительный домен могут выдать подделку. Ни при каких обстоятельствах нельзя вводить на незнакомых страницах коды из СМС, пароли и данные банковских карт.

Защитить аккаунты поможет двухфакторная аутентификация в мессенджерах и электронной почте. А тем, кто хочет устроить «Тайного Санту» самостоятельно, Калинин порекомендовал создать отдельный чат и распределить участников без помощи сторонних сервисов.

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