Рэпер MACAN завершил службу в армии

Рэпер Андрей Косолапов, который больше известен под псевдонимом Macan, завершил срочную службу и вернулся на гражданку. Эксклюзивные кадры с артистом оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Двадцатичетырехлетний исполнитель отправился в войска ровно год назад — 28 ноября 2025-го. Срочную службу музыкант проходил в подмосковной Балашихе, в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского Росгвардии.

За прошедший год Косолапов прошел парашютную подготовку, освоил управление беспилотниками и вождение военного транспорта. Артист демобилизовался в звании младшего сержанта, а также был удостоен ведомственного нагрудного знака «За отличие в службе» II степени. Сразу после возвращения из армии музыкант намерен возобновить концертную деятельность: старт его масштабного гастрольного тура по России намечен уже на 1 декабря в Смоленске.

Чем известен Macan?

Артист по праву считается одним из самых популярных и прослушиваемых российских хип-хоп-исполнителей. Широкую известность он обрел благодаря трекам «За всех», «Кино», «Asphalt 8» и «Май».

Свою музыкальную карьеру уроженец Москвы начал в конце 2010-х годов, а первый громкий успех пришел к нему в 2019 году после выхода композиции «Веселящий газ». Со временем артист занял собственную нишу на российской сцене, став главным представителем так называемой «пацанской лирики» — песен о дружбе, верности, уличных понятиях, дорогих автомобилях и романтических переживаниях.

Альбомы исполнителя, среди которых «2002+18», «12» и «I AM», регулярно возглавляли музыкальные чарты СНГ и приносили ему рекордные охваты.

Что известно о личной жизни Macan?

Пока музыкант проходил службу, перемены произошли и в его личной жизни — он расстался со своей избранницей. О завершении романа объявила модель Мария Мотина.

Их отношения продлились порядка двух лет, причем весной 2025 года исполнитель даже публично представил девушку со сцены как свою невесту. Что именно послужило поводом для разрыва, пока не уточняется.

Роман артиста с участницей шоу «Невеста. Экстра любовь» начался в 2024 году и изначально развивался стремительно. Несмотря на то, что музыкант старался оберегать приватность от посторонних глаз, влюбленные периодически делились романтическими кадрами в соцсетях.

Летом 2025 года в сети уже появлялись слухи о разладе в паре, однако осенью молодые люди помирились, и Мария торжественно проводила возлюбленного в армию. Но в конце августа 2026 года модель сообщила подписчикам, что теперь она свободна.

До отношений с Мотиной рэпер предпочитал не афишировать свои романы.

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