Медведь забрался в баню к рыбакам в Приморье

Житель Приморского края Михаил приехал с друзьями на рыбалку, а после улова мужчины решили, как обычно, попариться в лесной бане. Но вместо отдыха их ждал неожиданный сюрприз. Об этой истории Михаил рассказал РИА Новости.

Когда мужчины открыли дверь бани, изнутри донесся громкий храп. Михаил заглянул в парилку и увидел на полке кого-то в одежде и шапке. Незнакомец лежал прямо на осиновых вениках.

«Через открытую дверь парилки вижу: на наших вениках кто-то в одежде лежит. Да, еще и в шапке. Захотелось сразу же подойти и врезать ему, а потом увидел морду сквозь ветки веников и понял, что это медведь», — рассказал рыбак.

Оказалось, что косолапый также съел с осиновых веников всю листву.

Мужчины поняли, что самостоятельно прогнать такого гостя будет непросто. Они поспешили на бивак за ружьем и кухонной утварью.

Несмотря на то что у рыбаков было оружие, стрелять в зверя они не стали. Вместо этого решили поднять как можно больше шума. Мужчины начали стучать котелками, бить крышкой по котелку и громко кричать.

«Уже почти охрипли, когда увидели морду зверя в дверях», — вспомнил Михаил.

Вскоре медведь покинул баню и скрылся в лесу. После встречи с незваным гостем рыбаки решили больше не оставлять помещение открытым. Михаил теперь закрывает дверь сразу на несколько замков, а продукты не оставляет на столе.

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