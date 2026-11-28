Родители намеренно морили голодом пятилетнюю дочь, умершую в Вологде
В городском суде начали рассматривать вопрос об аресте 38-летнего отца ребенка.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Pascal Deloche / Godong; МАКС/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Родители в Вологде намеренно лишали еды пятилетнюю дочь, которая впоследствии умерла от истощения. Об этом сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.
«По версии следствия, родители 5-летней девочки на протяжении длительного времени умышленно лишали малолетнюю приема пищи. Тем самым они создали условия для развития опасного для жизни состояния — крайнего истощения организма, что повлекло смерть ребенка», — говорится в сообщении.
В Вологодском городском суде начали рассматривать вопрос об аресте 38-летнего отца девочки. Мужчину подозревают в убийстве ребенка.
Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Вопрос об избрании меры пресечения для матери ребенка рассмотрят отдельно.
Всего в семье воспитывались 13 детей. Девять несовершеннолетних 26 ноября госпитализировали, впоследствии пятилетняя девочка умерла от истощения. Сейчас под угрозой находится жизнь еще одного ребенка — семилетнего мальчика. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
При этом известно, что семья не испытывала финансовых трудностей. Супруги жили в собственной квартире и получали более 200 тысяч рублей в месяц в виде социальных выплат. С 2020 года семья находилась на профилактическом учете из-за антисанитарных условий в доме.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
79%
Нашли ошибку?