Александр Олешко признался, что смирился с жизнью без детей

Мечта стать отцом осталась в прошлом для народного артиста России Александра Олешко. В интервью журналистке Лауре Джугелии актер признался, что смирился с тем, что у него не будет детей.

«Я когда-то хотел, а потом, когда я понял, что этого не будет, я понял, что я столько работаю в мире детства и с детьми, что думаю, я и так буду им этот свет раздавать, так тоже можно реализовываться», — поделился артист.

Олешко также отметил, что детям актеров, которые растут за кулисами, не всегда хватает родительского тепла. По его наблюдениям, совмещать сцену и заботу о семье удается далеко не всем. В пример он привел народную артистку России Марию Аронову и заслуженную артистку России Нонну Гришаеву, которых считает внимательными матерями.

Александр Олешко был женат дважды. С первой супругой, актрисой Ольгой Беловой, артист познакомился еще во время учебы в театральном училище. После его окончания они поженились, но спустя примерно полтора года расстались. При этом, по словам Олешко, им удалось сохранить дружеские отношения.

О своем втором браке актер рассказал в марте 2023 года в эфире программы на федеральном канале. Тогда он признался, что давно женат, но раскрывать имя супруги не стал. В СМИ появлялась информация, что жена артиста не связана с шоу-бизнесом и примерно на десять лет младше его.

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