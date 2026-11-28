Взрыв в афганской провинции Кунар унес жизни семи человек, еще 97 пострадали. Все раненые госпитализированы. Об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (8:30 мск) на территории школы.

По предварительной информации телеканала, причиной происшествия стало взрывчатое вещество, которое находилось в доме неподалеку от учебного заведения. Его хранили для использования при проведении горных работ.

Таким образом, источником взрыва, по данным TOLO News, стало вещество, предназначенное для промышленного применения, а не само здание школы.

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