Александр Олешко отказался служить театру после пережитого предательства

Народный артист России Александр Олешко рассказал, что после серьезной травмы во время спектакля почувствовал себя забытым коллегами и театром. Об этом он заявил в интервью журналистке Лауре Джугелии.

По словам Олешко, едва он попал на операционный стол, театр моментально нашел ему замену, и никто даже не поинтересовался его здоровьем.

«Когда у меня травма случилась на спектакле, моментально ты никому не нужен. Моментально вводят вторые составы, и тебе не рассказывают, а ты лежишь после операции в больнице, и тебе никто даже какой-нибудь апельсинчик или мандаринчик не приносит, или у тебя моментально перестает звонить телефон», — рассказал Олешко.

Это равнодушие заставило актера пересмотреть свои взгляды на многие вещи. Олешко, который раньше буквально отдавал себя театру, теперь не хочет называть это служением. Он считает, что жертвы и преданность не всегда оказываются важными для окружающих. Поэтому сейчас Олешко просто приходит, выполняет свою работу и уходит. Театр он больше не считает семьей.

«Я не бросил спектакль, я не бросил труппу, я не бросил, но выводы сделал. Понимаешь? Поэтому театр — это семья? Нет. Я по-другому понимаю семью», — отметил актер.

Саму травму Александр получил в конце марта 2023 года во время репетиции спектакля «Павел I» в Театре имени Вахтангова. Играя главную роль, артист оступился и тяжело повредил ногу. Сначала он пытался заглушать боль, хромал и ходил с тростью, продолжая выходить на подмостки ради зрителей. Но в середине апреля врачи заявили, что ахиллово сухожилие разорвалось буквально на части.

Срочную операцию проводили под общим наркозом, актеру наложили десять швов. Восстановление было непростым. Артист принимал обезболивающие, передвигался на ходунках, а на прогулки выезжал в инвалидной коляске.

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