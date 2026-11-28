Неелова может снова выйти на сцену «Современника» в декабре после травмы

Народная артистка РСФСР Марина Неелова может вернуться на сцену после травмы и длительного восстановления. На 4 декабря в московском театре «Современник» запланирован спектакль «203—205» с ее участием. Однако окончательно ли актриса поправилась, пока неизвестно. Об этом сообщил KP.RU.

В октябре Неелова попала в больницу после падения. С тех пор несколько постановок с ее участием пришлось отменить или заменить. Теперь поклонники ждут, сможет ли артистка снова выйти к зрителям.

Поскользнулась и упала: как травма Нееловой повлияла на театральный сезон

Неелова поскользнулась и упала у себя дома 12 октября. Позднее стало известно, что у нее сломано ребро. Травма обернулась вынужденным перерывом в работе — учитывая, что в январе Марине Мстиславовне исполнится 80 лет, восстановление оказалось тяжелее, чем могло бы быть.

В театре артистку не стали торопить с возвращением — коллеги поддерживали с ней связь и ждали выздоровления. Тем не менее, травма Нееловой сильно повлияла на репертуар «Современника» — в частности, 20 октября театр отменил показ «Женитьбы Бальзаминова», где Неелова исполняет роль свахи Акулины Красавиной. В отдельных постановках ее заменяла Алена Бабенко. Также изменения коснулись спектакля «203—205», в котором Неелова играет вместе с Леонидом Ярмольником.

Показ, назначенный на 5 ноября, заменили творческим вечером Ярмольника и Никиты Ефремова. Зрителям предложили посетить новое мероприятие или вернуть билеты. Вот уже многие годы Неелова остается одной из ведущих артисток «Современника», а спектакли с ее участием собирают зрителей.

Снова на сцене? — когда Неелова может вернуться к работе

В афишах на 4 декабря снова значится спектакль «203—205». Действие постановки происходит в гостинице Лос-Анджелеса, куда приезжают две немолодые пары. Герои оказываются в непростых ситуациях, выясняют отношения, ссорятся и пытаются понять друг друга.

Особенность спектакля в том, что Неелова и Ярмольник играют сразу несколько персонажей. Им приходится быстро перевоплощаться, менять характеры и манеру поведения. Постановка длится почти два часа — все это время главные актеры практически не покидают сцену. Изнуряющая работа, особенно после долгого перерыва.

Спектакль поставил режиссер Александр Жигалкин по пьесе драматурга Нила Саймона «Калифорнийская сюита». Премьера прошла в октябре 2021 года, билеты на постановку стоят до 20 тысяч рублей. По информации KP.RU, большая часть мест на декабрьский показ уже продана.

Однако само наличие спектакля в афише еще не гарантирует, что Неелова сможет принять в нем участие, окончательного подтверждения ее возвращения на сцену пока нет.

Ветеран «Современника»: сколько Неелова играет в московском театре

Марина Неелова служит в «Современнике» с 1970-х годов. За это время она сыграла десятки ролей и стала одной из самых узнаваемых актрис театра. Зрители также помнят ее по фильмам «Осенний марафон», «Монолог», «Ты у меня одна» и «Дорогая Елена Сергеевна».

Неелова продолжала активно работать на сцене даже несмотря на преклонный возраст. В январе 2027 года актриса отметит 80-летний юбилей. Пока поклонникам остается надеяться, что восстановление прошло успешно и в декабре они вновь увидят Марину Мстиславовну в любимом спектакле.

Ранее народный артист РФ Николай Цискаридзе рассказал, как Марина Неелова помогла ему поверить в себя перед дебютом в драматическом театре. После долгих лет работы в балете он сыграл французского короля Людовика XIV в спектакле «Кабала святош» МХТ имени Чехова.

Цискаридзе признался, что боялся увидеть себя в новой роли и остаться недовольным собственной игрой. Неелова же посоветовала ему меньше сомневаться и довериться актерскому чутью. Слова опытной коллеги помогли артисту почувствовать себя намного увереннее - в итоге он не отказался от роли даже после того, как заметил недостатки в записи собственного выступления.

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