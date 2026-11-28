Олешко не стал пародировать Гурченко, потому что боялся обидеть

Народный артист России Александр Олешко отказался пародировать народную артистку СССР Людмилу Гурченко, когда ему предложил это сделать его друг, шоумен Александр Цекало. Об этом Олешко рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии.

«Я понимал, что я могу это сделать, как актер, но не могу это сделать, как человек, который с ней общается, потому что тогда она обидится на это, потому что я знал, как она реагирует на пародии», — объяснил актер.

Кроме того, Олешко вспомнил, как Гурченко в целом реагировала, когда ее пародировали. Если она вдруг даже говорила «Боже мой, ну прямо вот потрясающе, очень похоже» — это как раз значило, что ей категорически не понравилось.

«Она очень человек острого ума и такого, „припечатывающего“ чувства юмора. И к этому нужно было привыкнуть», — объяснил Олешко.

Ранее Олешко рассказал Джугелии, что тяжело переживал равнодушие коллег после серьезной травмы, полученной во время спектакля. Актер признался, что, едва он оказался на операционном столе, театр тут же нашел ему замену. При этом никто даже не поинтересовался, как он себя чувствует.

Особенно болезненным для артиста стало осознание того, как быстро он оказался никому не нужен. Пока Олешко восстанавливался после операции, на его роли уже вводили других актеров.

Лушее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.