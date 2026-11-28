В Санкт-Петербурге приостановили занятия в школе № 250 Кировского района из-за вспышки сразу нескольких заболеваний. Среди учащихся выявили случаи гриппа, ОРВИ и острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, ОРВИ заболели более 20% учеников. Чтобы инфекции не распространялись дальше, с 08:00 27 ноября в школе отменили очные занятия.

Специалисты Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование. В здании уже провели дезинфекцию и приняли меры против дальнейшего распространения заболеваний. Проверка продолжается. Ситуацию контролирует региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее в сентябре 2026 года в одной из школ Петербурга выявили пять случаев кори. Заболевания зарегистрировали среди учеников 23 и 24 сентября. После этого Роспотребнадзор начал проверку, а школьников и педагогов, которые ранее не болели корью, временно отстранили от занятий.

Кроме того, как объяснял академик РАН Геннадий Онищенко, что при росте заболеваемости ОРВИ школы могут отправлять отдельные классы на карантин. Такая мера помогает остановить распространение инфекции и не допустить массового заражения детей.

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