СФР: при переезде пенсионеру нужно подать заявление о смене места жительства

Российским пенсионерам необходимо уведомлять Социальный фонд России о смене места жительства, даже если они переезжают в другой регион страны. Это позволит своевременно перевести пенсионное дело и правильно рассчитать размер выплат с учетом местных условий. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По словам эксперта, после переезда пенсионеру следует подать соответствующее заявление в СФР. На основании обращения выплатное дело передадут в территориальное отделение фонда по новому адресу.

Сделать это можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», в клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре. Еще один вариант — отправить заявление заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения через «Почту России».

Машаров обратил внимание, что смена региона может повлиять на итоговую сумму пенсии. При расчете учитываются районные коэффициенты, региональный прожиточный минимум и предусмотренные местным законодательством доплаты.

В качестве примера он привел ситуацию с пенсионером из Липецкой области, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. В таком случае человек получает социальную доплату, компенсирующую разницу между размером пенсии и установленным минимумом. В Липецкой области этот показатель составляет 13 518 рублей.

Если такой пенсионер переедет в Республику Коми, его выплата может увеличиться. Там прожиточный минимум для пенсионеров составляет 18 731 рубль. Таким образом, при соблюдении необходимых условий размер доплаты будет рассчитываться уже с учетом нового регионального показателя.

На итоговую сумму также могут влиять возраст получателя и продолжительность его профессионального стажа.

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