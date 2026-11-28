Диана Пожарская скрывала беременность во время съемок «Тайного города»

Актриса Диана Пожарская рассказала, как скрывала беременность во время съемок сериала «Тайный город». Подробностями она поделилась с 5-tv.ru на премьере проекта.

По словам артистки, беременность совпала с рабочим периодом. При этом далеко не все участники съемочной группы знали о ее положении. Те, кто был в курсе, старались поддерживать Пожарскую и создавать для нее комфортные условия.

«Это был такой трогательный период. Он совпал со съемками, и все было очень профессионально, со всех сторон. Все меня берегли», — рассказала актриса.

Актриса замужем за актером Иваном Янковским. Супруги воспитывают двоих сыновей. Старший Олег родился 26 июня 2021 года, а летом 2026-го в семье появился младший сын Давид.

Ранее Пожарская признавалась, что продолжала сниматься во время беременности вплоть до четвертого месяца. Материнство она называет большим счастьем и признается, что получает удовольствие как от семейной жизни, так и от работы.

При этом супруги стараются самостоятельно заниматься воспитанием детей и по возможности обходиться без нянь. Старшего сына Олега они пока не спешат знакомить с закулисьем киноиндустрии. По словам актрисы, мальчика редко берут на съемочную площадку, поскольку родители хотят оградить его от суматохи взрослой работы.

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