Кирилл Туриченко предсказал концерты умерших артистов с помощью голограмм

Уже в ближайшем будущем концерты умерших музыкантов могут стать реальностью. На сцене будут появляться их реалистичные голограммы. Такое будущее предсказал солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко. Своим мнением он поделился с 5-tv.ru перед концертом коллектива в Live Arena.

«Я думаю, что за этим будущее. <…> Скоро мы будем посещать концерты артистов, которых уже нет в живых. Это будут абсолютно реалистичные голограммы, и это абсолютно не за горами», — заявил музыкант.

О подобных переменах в музыкальной индустрии ранее говорил и рэпер ST (Александр Степанов). Он также считает, что однажды цифровые образы смогут заменить живых исполнителей на сцене.

При этом бороться с искусственным интеллектом не нужно — важно научиться использовать его возможности.

Сам ST уже знаком с нейросетями, хотя полностью доверять им создание музыки пока не готов. Зато его коллеги активно применяют новые инструменты при работе над песнями.

Как рассказал рэпер, команда использует ИИ-сервисы, чтобы создавать разные варианты припевов. Это помогает исполнителю услышать возможное звучание композиции и выбрать подходящую партию.

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