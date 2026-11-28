Умершие звезды выйдут на сцену? Туриченко рассказал о концертах-голограммах
Солист «Иванушек International» уверен, что зрители скоро смогут увидеть реалистичные выступления артистов, которых уже нет в живых.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Кирилл Туриченко предсказал концерты умерших артистов с помощью голограмм
Уже в ближайшем будущем концерты умерших музыкантов могут стать реальностью. На сцене будут появляться их реалистичные голограммы. Такое будущее предсказал солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко. Своим мнением он поделился с 5-tv.ru перед концертом коллектива в Live Arena.
«Я думаю, что за этим будущее. <…> Скоро мы будем посещать концерты артистов, которых уже нет в живых. Это будут абсолютно реалистичные голограммы, и это абсолютно не за горами», — заявил музыкант.
О подобных переменах в музыкальной индустрии ранее говорил и рэпер ST (Александр Степанов). Он также считает, что однажды цифровые образы смогут заменить живых исполнителей на сцене.
При этом бороться с искусственным интеллектом не нужно — важно научиться использовать его возможности.
Сам ST уже знаком с нейросетями, хотя полностью доверять им создание музыки пока не готов. Зато его коллеги активно применяют новые инструменты при работе над песнями.
Как рассказал рэпер, команда использует ИИ-сервисы, чтобы создавать разные варианты припевов. Это помогает исполнителю услышать возможное звучание композиции и выбрать подходящую партию.
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