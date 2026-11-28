Вологодский городской суд заключил под стражу мать пятилетней девочки, умершей от истощения. Женщина пробудет в СИЗО два месяца. Об этом 28 ноября сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Трагедия произошла 25 ноября в квартире дома на улице Михаила Поповича в Вологде. По версии следствия, ребенок скончался из-за критической потери веса и недостатка питания. Семилетнего брата погибшей девочки с аналогичными симптомами экстренно доставили в больницу.

Под подозрение в убийстве ребенка попали оба родителя. Во время допроса 26 ноября супруги не стали отрицать свою причастность к гибели дочери. Следователи задержали их и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Как выяснил 5-tv.ru, родители ежемесячно получали социальные выплаты на сумму около 200 тысяч рублей. Семья также состояла на профилактическом учете подразделения по делам несовершеннолетних из-за антисанитарных условий в квартире.

После случившегося из семьи изъяли девятерых несовершеннолетних. Дети находятся под наблюдением врачей и проходят медицинское обследование. Всего родители воспитывали 11 детей. Вопрос об их дальнейшем устройстве пока остается открытым.

В администрации Вологды ранее допускали, что после проверки несовершеннолетних могут передать под опеку родственников либо направить в социальные учреждения.

Следственный комитет России по Вологодской области возбудил два уголовных дела. Одно касается убийства малолетнего ребенка, второе — ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный связал гибель девочки с недостаточной работой органов опеки.

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