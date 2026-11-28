Екатерина Волкова: мужчины уходят от умных и красивых женщин из-за лени

Актриса Екатерина Волкова обвинила современных мужчин в лени и нежелании меняться ради женщин. По ее мнению, многие предпочитают выбирать спутниц, которые не предъявляют высоких требований, вместо того чтобы развиваться и становиться лучше. Об этом она рассказала в видеообращении в соцсети.

«Не соответствуют и не хотят стремиться. Им легче какую-нибудь дурочку-простушку, чем себя преодолевать, что-то делать каждый день, добиваться, расти. Очень ленивые мужчины», — заявила Волкова.

Ранее Волкова жестко раскритиковала мужчин с «пивными животами». Актриса призналась, что ее удивляет разница между тем, сколько сил женщины вкладывают в собственную внешность, и тем, как мало внимания себе уделяют некоторые представители сильного пола.

Особенно артистку возмущают мужчины, которые пытаются с ней познакомиться, совершенно не заботясь о своей физической форме. По словам Волковой, получив приглашение на ужин, она иногда заходит в профиль поклонника и обнаруживает, что у потенциального кавалера около 50 килограммов лишнего веса.

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