Эммануэль раскрыла правду о предпраздничных хлопотах в доме отца.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Семья Турецких ругается на новый год, но все равно ценит друг друга
Семья народного артиста России Михаила Турецкого постоянно ругается под Новый год, но все равно помнит о любви и взаимной поддержке. Об этом заявила дочь хормейстера Эммануэль Турецкая.
«Вы не представляете, как мы ругаемся на Новый год… Важнее семьи ничего нет, и особенно ярко ты это понимаешь, когда теряешь кого-то из близких», — сказала артистка.
Впрочем, сам Михаил Турецкий давно научился справляться с семейными ссорами. Народный артист ранее признался, что в спорах с супругой Лианой предпочитает первым идти на примирение, даже если не считает себя виноватым. По мнению хормейстера, мужчине порой стоит забыть о собственной гордости и просто уступить любимой женщине.
За плечами Турецкого не только счастливые моменты, но и тяжелые испытания. В 1989 году он потерял первую жену в автокатастрофе и остался один с маленькой дочерью Натальей. Позднее артист встретил Лиану, с которой построил большую семью. По словам Михаила, именно любовь и поддержка близких помогают переживать любые трудности.
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