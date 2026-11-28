Семья Турецких ругается на новый год, но все равно ценит друг друга

Семья народного артиста России Михаила Турецкого постоянно ругается под Новый год, но все равно помнит о любви и взаимной поддержке. Об этом заявила дочь хормейстера Эммануэль Турецкая.

«Вы не представляете, как мы ругаемся на Новый год… Важнее семьи ничего нет, и особенно ярко ты это понимаешь, когда теряешь кого-то из близких», — сказала артистка.

Впрочем, сам Михаил Турецкий давно научился справляться с семейными ссорами. Народный артист ранее признался, что в спорах с супругой Лианой предпочитает первым идти на примирение, даже если не считает себя виноватым. По мнению хормейстера, мужчине порой стоит забыть о собственной гордости и просто уступить любимой женщине.

За плечами Турецкого не только счастливые моменты, но и тяжелые испытания. В 1989 году он потерял первую жену в автокатастрофе и остался один с маленькой дочерью Натальей. Позднее артист встретил Лиану, с которой построил большую семью. По словам Михаила, именно любовь и поддержка близких помогают переживать любые трудности.

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