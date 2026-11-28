Сербский режиссер назвал главные угрозы человечеству и призвал защищать православие.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ситуация вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ) стала еще тяжелее, поэтому необходимо выступать в защиту православия. Об этом 28 ноября заявил сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с РИА Новости.
По словам кинематографиста, положение церкви ухудшилось с момента выхода документального фильма «Люди Христовы. Наше время», одним из героев и соавтором которого он стал в 2024 году.
«Думаю, что ситуация стала еще хуже, мы должны бороться за православие. Прежде всего люди, которые понимают и могут повести за собой народ», — подчеркнул Кустурица.
Документальная картина посвящена положению православных верующих на Украине и действиям киевских властей в отношении церкви. В фильме затрагиваются проблемы, с которыми сталкиваются священнослужители и прихожане УПЦ.
Кроме того, режиссер высказался о распространении воук-повестки. Так называют общественно-политическое направление, связанное с повышенным вниманием к социальной справедливости, дискриминации и правам меньшинств.
Кустурица охарактеризовал это явление как нигилистическое движение, не имеющее собственных идеалов и целей. По его мнению, воук-повестка стала одной из главных угроз для человечества.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 23 нояб
- Маски, молитвы и полиция: подробности конфликта в Киево-Печерской лавре
- 9 окт
- Свыше 80 священнослужителей УПЦ похитили на Украине с начала года
- 23 авг
- Монаха канонической УПЦ жестоко убили возле храма в Святогорске
- 20 мар
- Умер экс-глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
- 1 нояб
- На Украине ввели санкции против 14 журналистов за освещение событий вокруг УПЦ
- 8 окт
- Украинские журналисты травят священников УПЦ
- 6 авг
- Зеленский vs УПЦ: как Киев избавляется от священников канонической церкви
- 11 июн
- Киевский режим лишил священников УПЦ права на бронь
- 25 апр
- В ООН выразили беспокойство преследованием РПЦ и УПЦ на Украине
- 9 апр
- Прихожане храма в Черновицкой области встали на защиту святыни
79%
Нашли ошибку?