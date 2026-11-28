Ситуация вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ) стала еще тяжелее, поэтому необходимо выступать в защиту православия. Об этом 28 ноября заявил сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с РИА Новости.

По словам кинематографиста, положение церкви ухудшилось с момента выхода документального фильма «Люди Христовы. Наше время», одним из героев и соавтором которого он стал в 2024 году.

«Думаю, что ситуация стала еще хуже, мы должны бороться за православие. Прежде всего люди, которые понимают и могут повести за собой народ», — подчеркнул Кустурица.

Документальная картина посвящена положению православных верующих на Украине и действиям киевских властей в отношении церкви. В фильме затрагиваются проблемы, с которыми сталкиваются священнослужители и прихожане УПЦ.

Кроме того, режиссер высказался о распространении воук-повестки. Так называют общественно-политическое направление, связанное с повышенным вниманием к социальной справедливости, дискриминации и правам меньшинств.

Кустурица охарактеризовал это явление как нигилистическое движение, не имеющее собственных идеалов и целей. По его мнению, воук-повестка стала одной из главных угроз для человечества.

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