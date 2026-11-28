Анастасия Макеева: муж не разрешает мне заниматься опасным ремонтом

Актриса Анастасия Макеева призвала фанатов не переживать за ее живот — ранее многие подписчики выказали тревогу по поводу того, что беременная артистка помогает мужу с ремонтом. Успокоительный пост для поклонников Макеева опубликовала в соцсети.

«Друзья, мне так приятно ваше искреннее беспокойство! Вы переживаете, чтобы я не дышала пылью, не вдыхала запах краски, не поднималась на стремянку, советуете нанять рабочих. Отвечаю на ваши вопросы: я окружена заботой и нахожусь под защитой своего любимого мужа!», — заявила она.

По словам Макеевой, сейчас у них с супругом действительно много хлопот, ведь пара активно готовится к пополнению. Однако артистку уже практически не подпускают к серьезной работе, поэтому во время ремонта ей достаются лишь самые простые задачи, которые можно выполнять на уровне пола.

«Сейчас меня уже не то что к стремянке — вообще мало к чему подпускают! Поэтому моя зона деятельности преимущественно на уровне пола», — пошутила она.

Актриса также поблагодарила друзей, которые не остаются в стороне и помогают семье справляться с делами.

Ранее Макеева вместе с супругом, бизнесменом Романом Мальковым решила переехать за город, чтобы встретить долгожданного малыша в новом доме. Будущим родителям предстоит немало рабочих задач: покрасить стены, заменить полы и обустроить детскую комнату.

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