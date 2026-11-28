Тело 14-летней школьницы нашли в лесополосе на окраине Питкяранты в Карелии. Об этом рассказали представители республиканского управления Следственного комитета (СК) РФ в мессенджере МАКС.

Журналисты ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что, судя по следам, девочку душили и нанесли серию ударов ножом.

Погибшая пропала в пятницу, 27 ноября: около полудня она ушла гулять и не вернулась. Родные и друзья обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда.

Ориентировку с приметами — черная куртка, черные брюки с сердечками, черная шапка и белые кроссовки — распространили в городских и региональных группах в социальных сетях. На следующий день, в субботу, тело подростка обнаружили в лесу.

Уже задержан подозреваемый — это 16-летний знакомый школьницы, местный житель. Его допрашивают сотрудники полиции, проводятся необходимые сдежственные действия.

Девочка училась в местной средней школе. В соцсетях сохранились записи о ее участии в патриотических мероприятиях и призовых местах в художественных конкурсах Центра культуры — ее рисунки высоко оценивало жюри.

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