Губернатор: жизни детей из семьи погибшей девочки на Вологодчине вне опасности

Дети из многодетной семьи в Вологодской области, где от истощения умерла пятилетняя девочка, находятся под наблюдением врачей. Об этом в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

По его словам, все ребята были помещены в Вологодскую областную детскую клиническую больницу и прошли обследование. Угрозы для их жизни нет. Один из братьев погибшей по-прежнему находится в реанимации, однако медикам удалось стабилизировать его состояние.

Глава региона также рассказал, что семья состояла на профилактическом учете из-за антисанитарных условий, а дети нерегулярно появлялись в школе и детском саду. Родителям предоставляли все положенные меры поддержки, включая финансовую помощь и содействие в быту, но от предложенных продуктов они отказывались.

Трагедия случилась 25 ноября в квартире дома на улице Михаила Поповича в Вологде. По версии следствия, ребенок умер из-за критической потери веса и недостатка питания. Семилетнего брата погибшей с аналогичными симптомами экстренно доставили в больницу.

Подозреваемыми по делу об убийстве стали оба родителя. На допросе супруги не стали отрицать причастность к гибели дочери. Следователи задержали их и вышли в суд с ходатайством о мере пресечения. Вологодский городской суд 28 ноября заключил под стражу мать девочки — она проведет в СИЗО два месяца.

Как выяснил 5-tv.ru, родители ежемесячно получали социальные выплаты на сумму около 200 тысяч рублей. Семья состояла на учете подразделения по делам несовершеннолетних из-за антисанитарии в квартире. Отец семейства работал, но мать с трудом передвигалась и не справлялась с уходом за детьми. Алкоголем родители не злоупотребляли, однако в 2025 году отец стал виновником пьяной аварии и получил три года условно.

После случившегося из семьи изъяли девятерых несовершеннолетних, всего родители воспитывали 11 детей. Они находятся под наблюдением медиков, вопрос об их дальнейшем устройстве пока открыт. В администрации Вологды допускали, что после проверки их могут передать под опеку родственников либо направить в социальные учреждения.

Следственный комитет (СК) России по Вологодской области возбудил два уголовных дела: об убийстве малолетнего и о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В Вологде после трагедии проверяют органы опеки, обыски проходят, в том числе, в городской комиссии по делам несовершеннолетних.

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