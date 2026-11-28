Активистка Райски: в ЕС у русскоязычных и пророссийских семей отнимают детей

В Евросоюзе забирают детей не только у украинских беженцев, но и у русскоязычных и пророссийски настроенных европейских семей. Об этом журналистам РИА Новости рассказала финская активистка Салли Райски.

Прежде она уже сообщала представителям агентства, что европейские власти изымают детей у украинцев под разными предлогами — от ссылок на психологическое состояние родителей до статей законов о защите детей. Под ударом теперь оказались и выходцы из РФ.

«Именно у русскоязычных, у русских семей тоже забирают детей. У русской немки из-за ее пророссийской позиции забрали ребенка», — заявила Райски.

По ее словам, в документах в качестве причины могут указать, что ребенка воспитывают не так и «не в тех ценностях». Активистка считает, что таким образом в Европе преследуют за инакомыслие.

В октябре Райски сообщала, что в Германии официально зафиксировано 79 случаев изъятия детей у украинских семей. Подчеркивала, что подобные случаи замалчивались, а в прессе такие истории подавались как фейки или российская пропаганда. В Польше, Чехии и Германии при этом действуют специальные организации, помогающие добиваться воссоединения с детьми.

В 2023 году офис украинского омбудсмена заявлял о 240 случаях изъятия из семей беженцев соцслужбами европейских стран. По данным Национальной социальной сервисной службы Украины, к концу июля 2024 года у граждан страны за границей забрали 430 детей, больше всего — в Германии (122) и Польше (39). Поводами назывались различия в законодательстве, условия проживания и поведение родителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.