Филипп Киркоров перенесет празднование 60-летия из-за Страстной пятницы

Народный артист России Филипп Киркоров не будет отмечать день рождения 30 апреля 2027 года, когда ему исполнится 60 лет. Как отметил певец, эта дата совпадает со Страстной пятницей, поэтому он как православный человек не считает правильным устраивать торжество.

«У меня просто юбилей попадает на Страстную пятницу, 30 апреля. Поэтому, в принципе, я человек православный и понимаю, что в страстную седмицу как-то это не комильфо делать. А вот в Пасху гульнуть 2 мая никто не запрещал! Так что день рождения перенесется на пару дней», — рассказал он в интервью корреспонденту 5-tv.ru на презентации торта Филиппа Киркорова.

В 2027 году 30 апреля действительно приходится на Великую пятницу, а Пасха отмечается 2 мая. Певец подчеркнул, что его решение — личное и связано лишь с его отношением к церковному календарю, а не с какими-либо внешними требованиями или общими правилами.

Артист приближается к пенсионному возрасту, но пока не думает о завершении карьеры. Однако уже сейчас он хочет позаботиться о будущем детей — дочери Аллы-Виктории и сына Мартина-Кристина.

Как признался Киркоров, он еще не накопил достаточно средств, чтобы полностью обеспечить наследников, а потому намерен откладывать больше на отдельный счет. Если отца не станет, Алла и Мартин смогут несколько лет жить самостоятельно. При этом оставлять крупную сумму на счетах он не хочет: дети слишком молоды, чтобы распоряжаться такими деньгами.

Филипп Бедросович продумывает, кому доверить управление наследством. Одно ясно — финансовыми вопросами будут заниматься специальные опекуны согласно завещанию.

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