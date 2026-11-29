Молодой муж актрисы Дмитриевой как ее режиссер разрешает немного капризничать

Актриса, театральный режиссер и педагог Евгения Дмитриева не стала раскрывать все семейные секреты, но объяснила, как проходит совместная работа с супругом Владимиром Киммельманом. В частности, в новом спектакле «Королева красоты» в театре «Мастерская 12», в котором она выходит на сцену, а он — режиссер.

По словам артистки, личное и профессиональное сложно разделять. Не получается быть одним человеком дома и другим в театре. Однако «Королева красоты» — не первый совместный проект Дмитриевой и Киммельмана, а это значит, договориться им все-таки удалось.

«Мне нравится, что он делает, мне нравится ход его мысли, мне нравится его мировоззрение. Поэтому я, в общем, в основном доверяю ему. Ну и, соответственно, когда можно, немножко капризничаю. Мне позволено», — улыбнулась звезда в интервью корреспонденту 5-tv.ru.

Как рассказала Дмитриева, их с Киммельманом сближает общая сфера деятельности, а еще опыт работы в театре и кино. Они обсуждают проекты, понимают друг друга на всех уровнях, могут дать совет, поделиться знаниями. Конфликты порой возникают, но без них творчество невозможно.

«Иногда я понимаю, что мне нужно сейчас отойти на задний план и не трогать. Иногда я понимаю, что вот тот самый момент настал, когда я могу тут что-нибудь сунуться зачем-то… В любом случае, даже если я не работаю в его спектакле, он приходит, говорит о своей работе, я — о своей… Мы как бы понимаем настроение друг друга. Ну да, внимание, аккуратность, наверное, — это самое главное», — отметила Дмитриева.

С теми, кому тоже доводится сотрудничать с близкими на профессиональной стезе, актриса поделилась важным правилом разрешения споров: «Вовремя извиниться мужчине, даже если ты не прав, и дальше все нормально».

Киммельман младше Дмитриевой на 19 лет, но, по ее словам, разница в возрасте не чувствуется. Дмитриева как педагог впервые встретила Киммельмана в период его поступления в театральный вуз — лично участвовала в отборе студентов. Она помнит первый звонок будущего мужа и то, как ее покорил бархатный голос.

Влюбленность случилась, актриса не испугалась чувств, но во время учебы Киммельмана в вузе роман скрывали, чтобы не было сплетен о предвзятости. Кроме того, Дмитриева считала, что ее избранник должен сам добиться успеха.

Пара не устраивала пышную свадьбу, просто расписалась в ЗАГСе. В 2011 году Дмитриева родила сына Марка, а спустя восемь лет — дочь Марию.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.