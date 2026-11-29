Певица Бритни Спирс провела вечер в компании 21-летнего сына Шона Престона. Мать и сын отправились в итальянский ресторан Sartiano’s в Нью-Йорке. Об этом сообщает TMZ.

Семейный ужин состоялся вскоре после Дня благодарения, который певица отметила в Луизиане. На праздничной встрече присутствовали оба ее сына — Шон и Джейден. Для Спирс это стало продолжением недавнего примирения с родственниками, с которыми она долгое время поддерживала непростые отношения.

Ранее артистка сама сообщила поклонникам о переменах в семейной жизни. В личном блоге она призналась, что вновь сблизилась с близкими и пожалела о некоторых публичных высказываниях.

«Я так счастлива, что у меня такая прекрасная семья. Мне очень жаль, что я поднимала старые проблемы, но, думаю, я делала это, потому что понимала, что мне нужно защитить свое сердце. Мое упрямство детское и нелепое», — написала певица.

Кроме того, Спирс попросила прощения у родственников за то, что обсуждала семейные разногласия публично, вместо того чтобы сначала поговорить с ними лично. Впрочем, позднее публикация исчезла из ее блога.

Теперь певица постепенно возвращается к общению с близкими. Встреча со старшим сыном стала еще одним свидетельством того, что отношения в семье налаживаются.

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