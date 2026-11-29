Бывшая порноактриса Илона Сталлер, известная всему миру под псевдонимом Чиччолина, собралась занять кресло мэра Рима. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах она объявила в эфире радиостанции Rai Radio 1.

«У меня серьезная цель: я хочу стать мэром Рима — города, в котором живу с 1972 года. Я собираюсь баллотироваться, и работа в этом направлении уже ведется», — заявила Сталлер.

По словам 75-летней знаменитости, она готова вступить в борьбу за пост градоначальника, несмотря на большое количество конкурентов. При этом оценивать работу действующего мэра Роберто Гуалтьери Сталлер не стала, но выразила уверенность, что сама могла бы управлять итальянской столицей эффективнее.

Политическая карьера Чиччолины началась задолго до нынешнего заявления. В 1987 году она была избрана депутатом нижней палаты парламента Италии. Таким образом, предстоящая кампания может стать для нее возвращением в большую политику.

Теперь бывшая звезда фильмов для взрослых намерена попробовать свои силы в борьбе за руководство одним из самых известных городов мира.

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