Мужчины, выехавшие в ходе гуманитарной акции из херсонских Алешек на подконтрольную Киеву территорию, уже получили повестки о призыве. Вероятно, их не предупреждали о таком «бонусе», уговаривая выехать не в большую Россию, а в Незалежную. Причем на учет их поставили, как только они пересекли границу с Украиной. Еще бы такой подарок: то за рекрутами приходится бегать по улицам, караулить в спортзалах и кафе, вламываться на предприятия или даже в дома, а тут они сами едут. Приглашение одного из переехавших алешкинцев на разговор в Верховную раду все прояснило.

Отсрочка на три месяца, а дальше вперед — убивать русских, которые тебя четыре года защищали от украинских обстрелов.

У мужчин из Алешек один шанс уцелеть — сбежать, пока действует отсрочка, за границу. Вероятно, изначально таким и был план: минуя транзитом основную территорию Украины, обосноваться сразу где-нибудь в Европе или в США, ведь это жена президента США помогла организовать гуманитарную миссию в Алешках.

Есть еще один проект гуманитарной миссии — в Константиновке, это уже ДНР. Эту локацию предложил президент России Владимир Путин. Однако украинская сторона ее не согласовывает.

Знаете почему? Потому что официально Киев продолжает заявлять о своем контроле над Константиновкой. И запустить туда гуманитарную миссию с журналистами, причем с американскими журналистами, — это значит признать провал и признать свою ложь. Вот и тянут. А мирных жителей приходится выводить из Константиновки под ударами. Подробнее рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Они вышли пешком — буквально — с того света. А перед этим год ждали русских!

«Во-первых, просили Иисуса Христа нам, чтоб он нам помог выйти к Красной армии, потому что украинские войска бомбили. Стреляли они, невозможно было уже выдержать», — рассказал житель Константиновки Валерий Харченко.

Украина всеми силами давала понять: или с ней, или умрешь.

«Я шел, я не оборачивался, я только слышал, что летел дрон. Я только у себя перед лицом увидел вспышку! Чпок! И оказался на земле!» — вспомнил пострадавший Денис Емельянов.

Чьи-то семьи разделились. Сын не захотел приехать из Киева и спасать мать. Предложил ей вызвать такси в зоне боев.

«Он сказал: „Ты приедешь, я все оплачу“, но никто ехать не собирался», — рассказала жительница Константиновки Анжела Касько.

Всю неделю наша съемочная группа наблюдала чудовищную драму. Люди, которые были русскими и захотели ими остаться, рвались к своим.

«Фронтовая логистика во всей красе! Мы едем на буханке, везем посылки, вот видите — здесь разные предметы, это все посылки на позиции», — рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

А в машине ни крыши, ни дверей. И это еще не «Смертельная зона», а дальние подступы к ней.

Теперь вдоль линии соприкосновения с обеих сторон образовалась двадцатикилометровая полоса, в которой любое передвижение невозможно. Даже на двух колесах, даже пешком! Вышел из подвала — умер. И вот в этом ужасе осталось множество гражданских. Они не захотели перебираться в Киев. Но и выйти к русским им тоже не дают. Украинцы методично лупят дронами по своим. То есть по бывшим своим гражданам, которые остались на российской стороне.

«Ты идешь по кирпичам, по завалам, знаешь, что это дорога, а дальше ничего не знаешь, и идешь узнать — дороги нет, ты идешь в никуда. Вот просто я иду, иду куда-нибудь. А вдруг я до чего-нибудь где-нибудь!» — рассказала жительница Константиновки Анжела Касько.

Российские власти несколько раз предлагали устроить в Константиновке под Донецком гуманитарную акцию по примеру той, что была в Алешках под Херсоном. Но их пока что игнорируют. Поэтому ничего не остается, кроме как выводить, вывозить и выносить на себе людей.

«Вот вывели за два дня 16 человек, одна группа пять человек. Вторая группа пять человек. И сегодня группа шесть человек, и, по нашим данным, как минимум 30 человек остается в Константиновке, тех, которые только мы знаем, их местонахождение», — сообщил заместитель командира 20-го мотострелкового полка с позывным «Пересвет».

На позиции группировки войск «Юг» самая опасная часть эвакуации снималась в режиме реального времени самими бойцами. Вот те мужчина и женщина, по которым ударил дрон. Их выносят из смертельной зоны. Но бойцы встречают попутный квадроцикл.

Всем миром люди в форме наваливаются на внезапную проблему, и вот уже мирные в тылу. А здесь задача посложнее. Этой бабушке — 94 года. Она выбилась из сил. Боец, который ее ведет, тоже.

Но уже спустя несколько минут мужчина, превозмогая усталость, взваливает гражданку на плечи и несет к своим. В пути ее перегружают в автомобиль. Из дома она взяла паспорт и фотографии.

Конец пути — пункт временного размещения, и здесь сюрприз. Оказывается, под одной крышей собрались родственники и соседи с разных улиц. Они уже и не чаяли увидеть друг друга живыми.

Встретились брат и сестра, которые жили на разных улицах. Муж впервые позвонил жене. Бумажку с ее номером телефона он все эти месяцы держал в герметичной капсуле.

Уже спустя полчаса всех этих людей приютили и обогрели. Каждому дали досыта наесться и выспаться. Но сколько еще других — кто не ел и не спал нормально долгие месяцы. Эвакуация из Константиновки продолжается.

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