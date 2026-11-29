Когда смотришь на такие кадры, где дрон многократно заходит на цель и бьет по гражданским, даже не верится, что управлять таким устройством может человек, у которого есть мать и отец или собственные дети.

Может, и нет у него никого, может, и не человек им управляет, а нейросеть. На неделе были опубликованы результаты шокирующего эксперимента: протестировали 14 ведущих нейросетей, и оказалось — алгоритмы легко отмечают в качестве военных целей гражданских, медиков, сдающихся солдат и мирную инфраструктуру.

Встроенные «этические фильтры» легко обходятся, достаточно поменять задание — представить, что это «компьютерная игра». И все, нет препятствий. Практика применения боевых ИИ показывает, что и в реальности все так же.

В секторе Газа израильская армия применяла и обкатывала как минимум три ИИ-системы. Они определяли цели, ранжировали по значимости и готовили удары. Даже по оценкам израильских журналистов, на одного ликвидированного боевика приходилось два-три гражданских. США также активно задействовали ИИ при планировании ударов по Ирану. Про удар по школе в городе Минаб все знают.

Ну и наконец, ближайший к полигон испытаний западных ИИ-моделей — Украина.

«Украина стала полигоном для всех систем вооружений и технологий, которые разрабатывают США, Великобритания и другие члены НАТО. Они привозят их на Украину. Они испытывают их, смотрят, что они делают хорошо, а что плохо, и используют. Украина фактически служит оружейной лабораторией, а расплачиваются русские и сами украинцы», — уверен бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

Компетенциями по созданию собственных больших языковых моделей обладает лишь узкий круг держав, и никто не хочет делиться козырями. Ради сохранения технологического лидерства сегодня готовы простить многое.

Помните, как полоскали в СМИ главу Nvidia Дженсена Хуанга? Его компания делает видеокарты, на которых строится весь передовой ИИ. Что у него три любовницы, одна из них — китайская шпионка. В прежнюю эпоху — все, крест на карьере. Но сейчас и Белый дом простил, и в совете директоров «простили», и вернули на должность. Его даже жена простила. Вот какой незаменимый.

Но вот какие есть нюансы: если на территории одного государства стоит пушка другого и стреляет по третьему, может ли этот третий ответить не только по той территории, с которой идет атака?

«Инфраструктура для военного искусственного интеллекта многих стран находится на серверах в США. Фактически хранится на дата-центрах. Почему это происходит? Потому что такие коммерческие компании, как Google и Amazon, просто сдают в аренду свои серверные мощности в больших объемах этим странам. И здесь происходит интересный парадокс в том, что искусственный интеллект и программное обеспечение принимают решение о различных боевых операциях на территории всего мира, а серверная часть находится на территории США», — комментирует ситуацию основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Именно поэтому критически важно зафиксировать правила игры, пока гонка алгоритмов не вышла из-под контроля.

Попыткой заложить базовый фундамент стала российская резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по управлению искусственным интеллектом. Ее одобрил комитет ООН, а значит, до конца года вынесут на голосование Генассамблеи.

В бумаге фиксируются принципы — открытость и равный доступ к технологиям, то есть в данном случае ИИ рассматривают как ресурс, которого одни могут лишить других, но это неправильно.

«Мы не должны попасть в ситуацию, которую уже проходили, когда нам нажимают кнопку и вообще все перестает работать. Либо, что не менее опасно, начинают использовать программу скрытно и в своих интересах. Все это вы понимаете, с чем связано: в определенный момент времени наши партнеры просто уехали, и все, и предприятия оставили в непростой ситуации. А мир усложняется, технологии искусственного интеллекта становятся все более и более эффективными, без них скоро жить станет невозможно. И мы никогда не должны позволить никому — и сами себе, чтобы эти новации, новые технологии хоть когда-то и кем-то использовались против интересов нашей страны», — сказал на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» Владимир Путин.

Конечно, у ИИ есть и другая сторона — созидательная. Развивает медицину, логистику и экономику, ускоряет госуслуги. ИИ позволяет при грамотном подходе быстро запускать процессы даже в странах, которые до этого не были технологическими лидерами в IT. Вот Казахстан в свежем рейтинге ООН по развитию электронного правительства вырвался на 16-е место в мире, впереди Германии, Японии.

Будущее технологий неизбежно становится темой большой дипломатии. На историческом трехстороннем саммите в китайском Шэньчжэне лидеры России, Китая и США обсуждали в том числе архитектуру безопасности и развитие искусственного интеллекта. Президент Казахстана, как дипломат по призванию, не мог не отметить этого при личной встрече с Путиным.

«Я смотрел и радовался за Россию, которая именно в этот, очень сложный период развития истории, когда геополитика, как говорится, пустилась в пляс, то есть является абсолютно нестабильной, Россия вышла на передний план, на первый план в качестве великой державы. И конечно же, это огромная заслуга Президента России в вашем лице, Владимир Владимирович. Я этому обстоятельству искренне рад», — отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Политологи проводят параллели между Ялтой и Тегераном — конференциями союзников по антигитлеровской коалиции. Мол, и тогда, и сейчас сверхдержавы мир делили. Это не так, но дело не в этом. Было гораздо более поразительное сходство. Сейчас, когда собралась «большая тройка», мир находится на пороге ИИ-революции. Тогда, во времена той «большой тройки», мир был на пороге ядерного прорыва. Вот они сидят, мило беседуют, а в это время параллельно разрабатывали самое мощное оружие в истории цивилизации. И ради него работали и ученые, и разведчики.И как ни крути, но Лаврентий Берия — позже объявленный шпионом и изменником Родины и расстрелянный — тоже стоял у истоков советской бомбы, наравне с Курчатовым.

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