В Вологде из многодетной семьи изъяли 11 несовершеннолетних детей, когда те оказались из-за истощения на грани жизни и смерти. Сейчас им оказывают помощь врачи. Одну девочку спасти не удалось — она умерла. Сейчас, в XXI веке, ребенок умер от истощения и обезвоживания. При том что семья была под наблюдением соцработников. Родители — не алкоголики, не наркоманы. Глава семьи крутился на разных работах, строил дачу, жена сидела дома. И детей они вроде бы любили. Но заморили. И как так произошло, не смогли объяснить даже в суде, где обоих сегодня арестовали на время следствия. Репортаж корреспондента «Известий» Александры Мостовой.

Глава городской опеки Светлана Лапшина непробиваема. От журналистов она бежала.

Забег по улицам Вологды продолжался несколько минут. Сотрудники органов, которые должны защищать детей, хранят молчание. Чиновники закрылись в кабинетах и, кажется, готовы на все, лишь бы не говорить о гибели пятилетней девочки из семьи, которая давно стояла на учете.

В многодетной семье Соболевых детей 12. Дочь умерла от истощения и обезвоживания. Вот фото из квартиры: на двери в детскую нет ручки, она закрывается снаружи на щеколду. Вероятно, малышей запирали и морили голодом.

«Семья Соболевых проживала в этом подъезде, в трехкомнатной квартире. Именно здесь обнаружили пятилетнюю Машу. Ее врачам спасти не удалось. Других детей доставили в больницу», — рассказала корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

«Невмешательство государства в данном случае повлекло за собой очень негативные для детей последствия. Если семья, например, состояла на учете, то как минимум должны были быть регулярные посещения, в том числе при проверке», — отметил юрист, адвокат, директор Адвокатской конторы № 21 Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» Михаил Салкин.

Родителей Веру и Николая Соболевых задержали. На допросе ни растерянности, ни слез. Держатся так, будто ничего не случилось. Будто не их дочь умерла от голода. И не по их вине. В суде на избрании меры пресечения оба родителя игнорировали вопросы журналистов. И просили о домашнем аресте. Но в итоге их отправили в СИЗО.

«Чтобы пятилетний ребенок умер от истощения, она должна была начать голодать продолжительное время, как минимум недели, скорее месяцы», — сказал психолог-консультант Константин Кунах.

Параллельно дело возбудили против органов, которые формально проводили проверки. С 2024 года семья на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Именно она проводит профилактику и дает поручения другим ведомствам. Тем же органам опеки, которые обязаны приходить в квартиру по сигналу. Проверять условия жизни. А если дети голодают или в опасности, изымать.

«В этом кабинете находится комиссия по делам несовершеннолетних. Мы видим табличку, очень мелким шрифтом все написано. Здесь накануне прошли обыски, следователи выясняют, кто допустил халатность», — с места событий корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

Антисанитария в квартире, прогулы в школе, голод. Причин постановки на учет было несколько. О проблемах в семье знали. Но почему не приняли никаких мер? В комиссии ответов нет.

Равнодушие привело к гибели ребенка. Для чиновников это формальность. Система работала на бумаге: проверки, пособия. И личное благополучие. Глава опеки Светлана Лапшина ездит на китайском кроссовере за два миллиона. Откуда ей знать, что дети голодают, если в отчетах все хорошо.

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